'कोणीही कोणालाही किस करु शकतं' वादग्रस्त शो 'हाऊस अरेस्ट'बद्दल अभिनेत्रीचा खुलासा, म्हणाली...'चादरीच्या आतमध्ये कोणीही...'

काही महिन्यापूर्वी एक शो प्रचंड वादात सापडला होता. त्यानंतर तो शो कायमचा बंद करण्यात आला. तो शो म्हणजे 'हाऊस अरेस्ट' हा पुन्हा चर्चेत आलाय. या शोमध्ये इतक्या धक्कादायक गोष्टी दाखवण्यात आलेल्या की, अखेर तो शो बंद करण्यात आला. दरम्यान आता या शोमध्ये दिसणारी अभिनेत्री नेहल वडोलियाने एक धक्कादायक खुलासा केलाय. .या शोमध्ये नेहल वडोलिया हिचा भाग होता. गलाटा इंडियाशी बोलताना नेहलने सुभाष घईंवर गंभीर आरोप केलेत. याशिवाय हाऊस अरेस्ट या रिअॅलिटी शोमध्ये घडलेल्या घटनेचा पर्दाफाशही तिने केलाय. नेहल बोलताना म्हणाली की, 'हाऊस अरेस्ट या शोमध्ये तुम्ही पाहिलेल्या गोष्टी फक्त 10 टक्के होत्या. नंतर जवळीक दाखवली जाणार होती. त्यामुळे शो बंद पडला हे खरंच खुप चांगलं झालं.'.नेहल नक्की काय म्हणाली?ती म्हणाली की, शो संपला हे खरंच खूप चांगलं झालं. मी पुढचे भाग पाहिले होते. ते फारच वाईट होते. मी तिथं वाइल्ड कार्ड एन्ट्री करुन गेले होते. त्या काळाता शूट झालेले सर्व सीन मी पाहिले. जर हे सगळं बाहेर आलं असतं तर काय माहिती काय काय बंद करावं लागलं असतं. .जेव्हा नेहलला विचारलं की, हा कोणत्या प्रकारचा शो होता?ती म्हणाली की, 'तुम्ही या शोमध्ये फक्त १० टक्के पाहिलं होतं. पुढे फारच अत्याचारी आणि अपमानास्पद होतं. जर तुम्ही एखाद्याला विनाकारण किस करताय,तर यावर काय बोलणार'. तसंच पुढे बोलताना ती म्हणाली की, या शोमध्ये चादर ओढून बरंच काही चाललेलं असतं. मी हे फक्त किस करण्याबाबत बोलत आहे. परंतु तिथं काही वेगळं घडतं. तुम्ही कोणालाही जाऊन किस करु शकतात.' असं तिने बोलताना म्हटलय.