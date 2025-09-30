Premier

'कोणीही कोणालाही किस करु शकतं' वादग्रस्त शो 'हाऊस अरेस्ट'बद्दल अभिनेत्रीचा खुलासा, म्हणाली...'चादरीच्या आतमध्ये कोणीही...'

Nehal Vadoliya Exposes Reality Show ‘House Arrest’: अभिनेत्री नेहल वडोलिया हिने वादग्रस्त शो हाऊस अरेस्टबाबत मोठा खुलासा केला आहे. या शोमध्ये 'कोणीही कोणालाही किस करु शकत होतं' असं म्हटलय.
Nehal Vadoliya Exposes Reality Show ‘House Arrest

Nehal Vadoliya Exposes Reality Show ‘House Arrest

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

काही महिन्यापूर्वी एक शो प्रचंड वादात सापडला होता. त्यानंतर तो शो कायमचा बंद करण्यात आला. तो शो म्हणजे 'हाऊस अरेस्ट' हा पुन्हा चर्चेत आलाय. या शोमध्ये इतक्या धक्कादायक गोष्टी दाखवण्यात आलेल्या की, अखेर तो शो बंद करण्यात आला. दरम्यान आता या शोमध्ये दिसणारी अभिनेत्री नेहल वडोलियाने एक धक्कादायक खुलासा केलाय.

Loading content, please wait...
bollywood
actress
bollywood actress
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com