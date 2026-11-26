JO BACHAY HAIN SANG SAMET LO INDIA RELEASE FACES UNCERTAINTY: पाकिस्तानमधून तयार होणारा कंटेंट भारतात प्रसारित करू नये असे निर्देश केंद्र सरकारने ओटीटी फ्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सला दिले आहेत. सरकारच्या सुत्राने दिलेल्या माहितीनुसार पीटीआयने सांगितलं की, पाकिस्तानी वेब सीरिज 'जो बचें हैं संग समेट लो' ही भारतात प्रदर्शित करू नये असं सांगितलंय. तसंच'पाकिस्तानमधून तयार होणारा कोणताही कंटेंट भारतात उपलब्ध करून देऊ नये,' असं माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नेटफ्लिक्सला सांगितलं..गेल्या वर्षी जूनमध्ये नेटफ्लिक्सने मंत्रालयाला माहिती दिली होती की, पाकिस्तानमध्ये तयार झालेली कोणतीही फिल्म किंवा वेब सीरिज भारतातील सबस्क्राइबर्ससाठी उपलब्ध करून दिलेली नाही. पंरतु गेल्या काही दिवसांपासून पाकिस्तानमधील बहुचर्चीत असलेली 'जो बचें हैं संग समेट लो' (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) ही वेब सीरिज भारतात प्रदर्शित होण्याची शक्यता असल्याच्या अनेक तक्रारी आणि निवेदन मंत्रालयाकडे आले होते..या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने नेटफ्लिक्सला जूनमध्ये दिलेल्या आश्वासनावर ठाम राहण्यास सांगितले आहे. तसेच, त्यावेळी मंत्रालयाला दिलेली भूमिका कायम ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे 'जो बचें हैं संग समेट लो' (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) ही सीरिज भारतात प्रदर्शित होणार नाही. .नवरा-मुलं सोडून माधुरी दीक्षित करते 'या' दोघांवर जीवापाड प्रेम; कोण आहेत ते?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.