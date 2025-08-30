Video : "आरतीपेक्षा धिंगाणा जास्त" गणपतीच्या पूजेला कलाकारांचा डान्स पाहून नेटकरी भडकले ! म्हणाले..

गणेशोत्सव महाराष्ट्रातील मोठा सण असून बॉलिवूड व टीव्ही सेलिब्रिटी देखील तो उत्साहाने साजरा करतात.टेलिव्हिजन अभिनेता अर्जुन बिजलानीच्या घरी दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही गणेशाची स्थापना झाली आणि अनेक सेलिब्रिटींनी दर्शन घेतले.मात्र, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओतील कलाकारांच्या वागणुकीमुळे नेटकरी संतप्त झाले आणि टीका सुरू झाली..Marathi Entertainment News : गणेशोत्सव महाराष्ट्रात साजरा केला जाणारा सगळ्यात मोठा सण. गणपतीच्या आगमनासाठी सगळेजण आतुरतेने वाट बघत असतात. अगदी बॉलिवूड आणि हिंदी टेलिव्हिजन इंडस्ट्रीमधील सेलिब्रिटीही हा उत्सव आनंदाने आणि उत्साहाने साजरा करतात. पण सध्या सोशल मीडियावर Viral झालेला व्हिडीओ पाहून नेटिझन्स संतप्त झाले आहेत. .सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला व्हिडीओ आहे टेलिव्हिजन अभिनेता अर्जुन बिजलानी याच्या घरातील. अर्जुन बिजलानीच्या घरी दरवर्षी गणरायाचं आगमन होतं. या वर्षीही त्याने सुंदर मूर्ती घडवत गणेशाची स्थापना केली. त्याच्या घरातील गणेशोत्सवाला अनेक सेलिब्रिटी हजेरी लावून श्रींचं दर्शन घेतात. पण एका व्हिडीओवरून मात्र नेटकरी संतप्त झाले आहेत. .अर्जुन बिजलानीच्या घरातील गणेशोत्सवाला अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित राहतात. तर आरतीसाठीही मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असते. पण व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमधील कलाकारांच्या वागणुकीमुळे नेटकऱ्यांनी टीकेची झोड उठवली आहे. .या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळालं की, टीव्हीवर घालीन लोटांगण ही आरती सुरु आहे. त्यावर कलाकार डान्स करत आहेत. यामध्ये स्वतः अर्जुन, त्याची पत्नी नेहा याशिवाय निया शर्मा, क्रिस्टल हे कलाकारही डान्स करताना दिसत आहे. त्यांचा डान्स बघून अनेकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे भटजी तिथे उपस्थित असूनही त्याने रोखलं नाही म्हणून नेटिझन्स आणखी भडकले आहेत. ."पूजा कमी नौटंकी जास्त","नुसता दिखावा","आमच्या मराठी कलाकारांकडून शिका. देवांचा आदर कसा करायचा ते नुसती हाताने मुर्ती बनवून काही होत नाहीं.ही पूजा कमी पार्टी जास्त वाटत आहे ","देवाच्या नावाखाली ते पार्टी आणि डान्स करतात हे योग्य नाही. आपल्या देवतांचा आदर करा","देवची विटंबना करावी कुणी तर फक्त bollywood ने.","ऐसे लोगों ने हमारे ही धर्म का मजाक बना रखा है" अशा कमेंट्स नेटिझन्सनी केल्या आहेत. .अर्जुनने माफी मागावी अशी अनेकांची अपेक्षा आहे. यावर अर्जुन आता काय प्रतिक्रिया देणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. .FAQs :Q1. कोणत्या अभिनेत्याच्या घरी झालेल्या गणेशोत्सवावर वाद निर्माण झाला?👉 अर्जुन बिजलानी यांच्या घरी.Q2. सोशल मीडियावर काय व्हायरल झाले?👉 त्यांच्या घरातील गणेशोत्सवाचा एक व्हिडीओ.Q3. नेटकरी का संतप्त झाले?👉 कलाकारांच्या वागणुकीमुळे.Q4. अर्जुन बिजलानीच्या घरातील गणेशोत्सवाची खासियत काय आहे?👉 दरवर्षी सुंदर मूर्ती स्थापून अनेक सेलिब्रिटी दर्शनासाठी येतात.Q5. या घटनेनंतर प्रेक्षकांची काय प्रतिक्रिया होती?👉 मोठ्या प्रमाणावर टीका आणि नाराजी व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.