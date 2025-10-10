कितीही जोर लावा, टीआरपीवर आमचीच सत्ता! नव्या मालिकेने सगळ्यांना फोडला घाम, थेट टॉप ५ मध्ये उडी

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेखकांच्या आवडत्या असतात. मात्र अचानक काही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेतात तर काही मालिकांकडे प्रेक्षक पाठ फिरवतात. मात्र मालिका बंद होण्याचं एक मोठं कारण टीआरपी देखील असतं. कमी टीआरपी असल्यास वाहिनी मालिका बंद करण्याचा निर्णय घेते. अशातच आता मागील आठवड्याचा टीआरपी समोर आलाय. यात एका नव्या मालिकेने थेट टॉप ५मध्ये स्थान मिळवलंय. पाहा कोण कितव्या क्रमांकावर आहे. .मागील आठवड्याच्या टीआरपी माहे पुन्हा एकदा सायली आणि अर्जुनच्या 'ठरलं तर मग' ने आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. मात्र पुन्हा एकदा पाचव्या क्रमांकावर घसरलेली 'घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिका दुसऱ्या क्रमांकावर आलीये. तर तिसऱ्या क्रमांकावर यश आणि कावेरी यांची 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' ही मालिका आहे. तर चौथ्या स्थानावर नुकतीच सुरू झालेली आदिनाथ कोठारेची 'नशीबवान' ही मालिका आहे. या मालिकेला प्रेक्षकांची चांगली पसंती मिळताना दिसतेय. मात्र या सगळ्यात कायम वर असणारी 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' ही मालिका पाचव्या स्थानावर घसरली आहे..मला माझा हिस्सा द्या! सुभेदाराच्या घरात उभी फूट; प्रियाच्या नादाला लागून घरातल्यांशी भांडणार अश्विन, आजच्या भागात काय होणार?.सहाव्या क्रमांकावर अर्णव आणि ईश्वरी यांची 'तू ही रे माझा मितवा' या मालिकेने उडी घेतली आहे. ही मालिकादेखील प्रेक्षकांच्या आवडीची आहे. तर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका सातव्या क्रमांकावर घसरलीये. मालिकेची कथा प्रेक्षकांच्या खास पसंतीला पडत नाहीये. आठव्यावर ऍड लागलं प्रेमाचं' आहे तर नवव्या आणि दहाव्या स्थानावर झी मराठीच्या 'कमळी आणि 'लक्ष्मी निवास' या मालिका आहेत. मात्र झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिका मात्र काही केल्या टॉप १० मध्ये येत नाहीये. आता समर आणि स्वानंदी यांचं लग्न झाल्यानंतर तरी ही मालिका वर येणार का हे पाहणं औसुक्यचं ठरणार आहे. .छातीत दुखल्यासारखं वाटलं... 'नवरी मिळे हिटलरला' बंद होणार ऐकून सुन्न झालेली वल्लरी, म्हणाली- मी रडतच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.