लग्नानंतर रश्मिका–विजय थेट मोठ्या पडद्यावर एकत्र!

Entertainment News : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील चर्चित जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवराकोंडा यांनी उदयपूरमध्ये विवाहबंधनात अडकत आपल्या नात्याला अधिकृत रूप दिलं आहे. शाही सोहळ्यात पार पडलेल्या या लग्नानंतर अवघ्या काही दिवसांतच या नवविवाहित जोडीनं चाहत्यांना आणखी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. रश्मिका आणि विजय आता पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र झळकणार आहेत.. दोघांचा आगामी चित्रपट ‘राणाबली’चा पहिला पोस्टर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. त्यामध्ये दिसणारा त्यांचा लूक चर्चेचा विषय ठरत आहे. पोस्टरमध्ये विजय पारंपरिक धोतर, झुपकेदार केस आणि पिळदार मिशीसह दमदार व्यक्तिमत्त्वात दिसतोय, तर रश्मिका साडी व दागिन्यांत सशक्त आणि प्रभावी भूमिकेत भासतेय..या चित्रपटात विजय ‘राणाबली’ तर रश्मिका ‘जयम्मा’ ही भूमिका साकारणार आहे. ‘राणाबली’ अठराव्या शतकातील रायलसीमा प्रदेशाच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारित भव्य थरारपट आहे. ब्रिटिश राजवटीतील अन्याय, शोषण आणि स्थानिक जनतेचा संघर्ष या कथानकातून मांडण्यात येणार आहे. .राहुल संकृत्यान यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होणाऱ्या या चित्रपटात हॉलिवूड अभिनेता अरनॉल्ड व्हॉस्लू खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार असून, संगीताची धुरा अजय–अतुल यांनी सांभाळली आहे..हा चित्रपट तेलुगू, तमिळ, मल्याळम, कन्नड आणि हिंदी अशा पाच भाषांमध्ये ११ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. .लग्नानंतर लाडकी जोडी नव्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार यासाठी अनेक प्रेक्षक उत्सुक आहेत. अनेकांनी पोस्टरवर कमेंट करत या दोघांचं कौतुक केलं आहे..इराण-अमेरिका युद्धादरम्यान दुबई आणि UAE मध्ये अडकल्या बॉलिवूडच्या दोन अभिनेत्री ; "अत्यंत भीतीदायक वातावरण..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.