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फोटो काढायला आली अन् Kiss करून गेली! चाहतीचं भयंकर कृत्य पाहून घाबरली अभिनेत्री, Viral Video

NIKITA RAWAL SHOCKING FAN INCIDENT VIRAL VIDEO: रेड कार्पेटवर पापाराझींसमोर पोझ देताना निकिता रावलसोबत धक्कादायक प्रकार घडला. फोटोसाठी आलेल्या चाहतीने अचानक तिला किस केलं
VIRAL VIDEO

NIKITA RAWAL SHOCKING FAN INCIDENT VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

NIKITA RAWAL FAN SUDDENLY KISSES HER ON RED CARPET: मनोरंजन विश्वात सेलिब्रिटींचे असे चाहते असतात की, ते त्यांच्यासाठी वाट्टेल ते करत असतात. कधी चाहते शरीरावर अभिनेत्याचे फोटो गोंदवतात, तर काही त्यांना आयुष्याचा एक भाग बनवतात. परंतु काही चाहते असे असतात की, ते सेलिब्रिटींसोबत अश्या काही भंयकर गोष्टी करतात की, त्यांना नको त्या गोष्टी सहन करतात. अशीच एक घटना एका अभिनेत्रीसोबत घडलीय. तिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.

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