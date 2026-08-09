फोटो काढायला आली अन् Kiss करून गेली! चाहतीचं भयंकर कृत्य पाहून घाबरली अभिनेत्री, Viral Video

NIKITA RAWAL FAN SUDDENLY KISSES HER ON RED CARPET: मनोरंजन विश्वात सेलिब्रिटींचे असे चाहते असतात की, ते त्यांच्यासाठी वाट्टेल ते करत असतात. कधी चाहते शरीरावर अभिनेत्याचे फोटो गोंदवतात, तर काही त्यांना आयुष्याचा एक भाग बनवतात. परंतु काही चाहते असे असतात की, ते सेलिब्रिटींसोबत अश्या काही भंयकर गोष्टी करतात की, त्यांना नको त्या गोष्टी सहन करतात. अशीच एक घटना एका अभिनेत्रीसोबत घडलीय. तिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .रेड कार्पेटवर अभिनेत्री निकिता रावल पापाराझींसोबत पोझ देत होती. तेव्हा तिच्यासोबत एक धक्कादायक घटना घडली. निकिताबरोबर फोटो काढण्यासाठी एक चाहती तिच्याकडे धावत आली. सुरुवातीला निकिताने हसत तिच्यासोबत फोटो सुद्धा काढला. परंतु त्यानंतर तिने अभिनेत्रीला मिठी मारत लिपलॉक केलं. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय..चाहतीनं अचानक किस केल्यामुळे निकिता सुद्धा घाबरली. व्हिडिओमध्ये किस करताना चाहतीला ती ढकलून देताना सुद्धा पहायला मिळतय. परंतु काही केल्या ती ऐकत नव्हती. तेवढ्यात सुरक्षारक्षक येऊन चाहतीला घेऊन जातात. परंतु या काही सेकंदात आपल्यासोबत काय घडलं हे तिला समजलं सुद्धा नाही. या घटनेनंतर ती प्रचंड घाबरली..सध्या तिचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी निकिता रावलला सपोर्ट करत प्रतिक्रिया दिल्या आहे. तसंच तिला पोलिसात तक्रार करण्याचा सल्ला सुद्धा दिला. सध्या सोशल मीडियावर तिच्या या व्हिडिओची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .एकीकडे सुरु होती सर्जरी आणि दुसरीकडे गाणं गात होता सोनू निगम, संगीतावर प्रेम असावं तर असं! viral video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.