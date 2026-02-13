Premier

'धर्म वेगळा असल्यानं वडिल नात्याचा स्वीकार करत नाहीयेत' अरबाजने प्रपोज केल्यानंतर निक्की म्हणाली, 'इच्छेविरोधात मी कधी...'

ARBAZ PATEL PROPOSES NIKKI TAMBOLI ON REALITY SHOW : रिअॅलिटी शोमध्ये प्रपोजलनंतर अभिनेत्रीने तिच्या रिलेशनशिपबाबत मोठा खुलासा केला आहे. धर्म वेगळा असल्यामुळे कुटुंबाकडून विरोध होत असल्याचं सांगत तिने प्रेमाबाबत तिच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
बिग बॉस मराठी ५ मध्ये चर्चेत असलेले निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल हे एकमेकांना दीड वर्षापासून डेट करत आहेत. बिग बॉसच्या घरातच त्यांचं प्रेम फुललं. तेव्हापासून आजपर्यंत ते रिलेशनशिपमध्ये आहेत. दरम्यान आता निक्की आणि अरबाज 'The 50' या शोमध्ये सहभागी झाले आहेत. शोमध्ये दोघेही भांडताना पहायला मिळताय. परंतु दोघांतील प्रेम कमी झालेलं नाही. दरम्यान अशातच आता अरबाजने नॅशनल टेलिव्हिजनवर नक्कीला प्रपोज केलय.

