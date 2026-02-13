'धर्म वेगळा असल्यानं वडिल नात्याचा स्वीकार करत नाहीयेत' अरबाजने प्रपोज केल्यानंतर निक्की म्हणाली, 'इच्छेविरोधात मी कधी...'

बिग बॉस मराठी ५ मध्ये चर्चेत असलेले निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल हे एकमेकांना दीड वर्षापासून डेट करत आहेत. बिग बॉसच्या घरातच त्यांचं प्रेम फुललं. तेव्हापासून आजपर्यंत ते रिलेशनशिपमध्ये आहेत. दरम्यान आता निक्की आणि अरबाज 'The 50' या शोमध्ये सहभागी झाले आहेत. शोमध्ये दोघेही भांडताना पहायला मिळताय. परंतु दोघांतील प्रेम कमी झालेलं नाही. दरम्यान अशातच आता अरबाजने नॅशनल टेलिव्हिजनवर नक्कीला प्रपोज केलय. .'The 50' शोमध्ये मागच्या एपिसोडमध्ये निया शर्मा आणि उर्फी जावेद गेस्ट म्हणून सहभागी झाले होते. यावेळी दोघांनी घरातील स्पर्धकांना मुलांना मुलींना इम्प्रेस करण्याचा टास्क दिला होता. यावेळी अरबाजने निक्कीला गुडघ्यावर बसून प्रपोज केलं. अरबाज निक्कीला म्हणाला की, 'कलर्सवर आपण भेटलो. तिथं आपलं प्रेम जुळलं. माझ्यात खुप टॅलेंट आहे. मी अनेकांना इम्प्रेस करतो. परंतु कलर्सवर कोणीतरी मला इम्प्रेस केलं. निक्की बऱ्याचदा म्हणायची आपण एकमेकांना ऑफिशियल प्रपोज केलं नाही. कलर्समुळे मला निक्की मिळाली. आमची जोडी जमली. त्यामुळे मी कलर्सवरच निक्कीला प्रपोज करेल.'.पुढे अरबाज निक्कीला स्टेजवर घेऊन येतो. त्यावेळी तिला गुडघ्यावर बसून प्रपोज करतो. तिला म्हणतो...'माझं तुझ्यावर खुप प्रेम आहे. मी रागात असेल तेव्हा तुला पाहून शांत होतो. निक्की शिवाय मला कोणीच शांत करु शकत नाही. माझ्या घरातले सुद्धा शांत करु शकत नाही.' .त्यावर निक्की भावुक होते आणि म्हणते, 'हा क्षण माझ्या आयुष्यात यावा असं मला कायम वाटायचं. पण भिती सुद्धा वाटतेय, कारण माझ्या वडिलांचा या नात्याला विरोध आहे. आमचा धर्म वेगळा आहे. गेल्या दिड वर्षांपासून आम्ही सोबत आहोत. परंतु वडिल आमच्या नात्याचा स्वीकार करत नाहीयेत. मी हे वडिलांच्या विरोधात जाऊन करत आहे. कारण माझी आई नेहमी सांगते की प्रेमाचा त्याग कधीच करायचा नाही. वडिलांचं प्रेम वेगळं आणि पार्टनरचं वेगळं. मला वाटतय, एक दिवस वडिल मला समजून घेतलीय. कारण माझंही अरबाजवर खुप प्रेम आहे.'.'आज माझी हळद आणि उद्या...' मृणालने धनुषसोबतच्या नात्याबद्दल केला खुलासा, म्हणाली.. 'मी माझ्या वडिलांना...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.