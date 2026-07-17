काहीतरी मॅड येतय...! लवकरच येतोय निलेश साबळेचा नवीन शो, पोस्ट करत म्हणाला...

NILESH SABLE TV COMEBACK: 'चला हवा येऊ द्या' हा शो प्रेक्षकांच्या मनात आजही घर करून आहे. या शोचं लेखक सूत्रसंचालक निलेश साबळेनी केलं होते. काही वर्षांपासून छोट्या-छोट्या भूमिकांमधून ते प्रेक्षकांच्या भेटीला येत होते. दरम्यान आता निलेश साबळे एका नवीन शोमधून प्रेक्षकांना भेटणार आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी 'काहीतरी मॅड येतय लवकरच...' असं लिहित नवीन शो येत असल्याचं सांगितलय..काही महिन्यापूर्वी निलेश साबळेंनी 'चला काहीतरी नवीन करुया...' अशी एक पोस्ट शेअर केली होती. त्यानंतर काल त्यांनी 'काहीतरी मॅड येतय लवकरच...' असं लिहित एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टला शक्तिमानचं गाणं लावत 'शक्तिमानंच म्यूजिक का?... म्हणूनच हा शो मॅड आहे.. लवकरच..' असं कॅप्शन दिलय. त्यामुळे आता चाहत्यांची उत्सुकता अजून शिगेला लागली आहे. .दरम्यान निलेश साबळेंच्या पोस्टवर चाहत्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट करत लिहलं की, 'मॅडपेक्षा मॅड असणार नक्कीच' असं लिहलय. तर अनेकांनी 'महाराष्ट्र तुमची वाट पाहत आहे' म्हणत त्यांच्या शोबाबत वाट पाहत असल्याचं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर निलेश साबळेची पोस्ट व्हायरल होतेय. .'प्रत्येक दुसऱ्या घरात कॅन्सरचा रुग्ण'; श्रेयस तळपदे म्हणाला, 'आजची परिस्थिती भीषण झाली आहे'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.