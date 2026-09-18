'चला हवा येऊ द्या'मध्ये तुकाराम मुंढेंचं पात्र साकारण्यास निलेश साबळेंचा नकार; कारण काय?

मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे त्यांच्या कार्यशैलीमुळे चर्चेत आहेत. राज्यभरात सुरु असणाऱ्या धडक कारवायांमुळे आयएएस ऑफिसर अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची सर्व क्षेत्रातून प्रशंसा केली जात आहे. अशातच ‘चला हवा येऊ द्या’चे माजी सूत्रसंचालक आणि अभिनेते निलेश साबळे यांनी एका मुलाखतीत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना ‘चला हवा येऊ द्या’मध्ये तुकाराम मुंढेंचं पात्र साकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. निलेश साबळे यांनी दिलेलं उत्तर सध्या चर्चेत आहे. .‘चला हवा येऊ द्या’चे माजी सूत्रसंचालक आणि अभिनेते निलेश साबळे यांना एका मुलाखतीत ''तुकाराम मुंढे कार्यक्रमात आले, तर त्यांची भूमिका स्किटमध्ये कोणी साकारली असती, असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर निलेश साबळे यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांच्या कामाबद्दल भाष्य करत एक वेगळाच किस्सा सांगितला आहे..३ महिलांनी बनवली फिल्म, ६०-६० लाखांच्या बजेटपासून तब्बल ३०० कोटींची कमाई; अवघ्या ४१ दिवसांत 'या' सिनेमाने रचला मोठा विक्रम.निलेश साबळे यांनी तुकाराम मुंढे यांची भूमिका कोण साकारेल, या प्रश्नावर सुरुवातील “तुम्हीच अंदाज बांधा” असे उत्तर दिले. त्यांनतर ‘चला हवा येऊ द्या’मध्ये विविध सेलिब्रिटींच्या भूमिका भाऊ कदम यांनी साकारल्याचा संदर्भ देत स्वतःचं नाव घेतलं. ज्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले की, त्यांच्या अंगकाठीमुळे ते काही प्रमाणात मुंढेंसारखे वाटू शकले असते. मात्र त्यांनी या भूमिकेचा विचारच केला नसता, असेही म्हटले..निलेश साबळे यांनी मुलाखातीत असे म्हटले की, ‘चला हवा येऊ द्या’मध्ये एखादा सेलिब्रिटी आला की, त्यांची भूमिका भाऊ कदम साकारतात. भाऊ कदम यांची नक्कल पाहून संबंधित सेलिब्रिटीला हसू यायचं ज्यामुळे स्किटमध्ये आणखी रंगत निर्माण व्हायची. पण तुकाराम मुंढे कार्यक्रमात आले असते तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची थेट नक्कल करण्याऐवजी वेगळं स्किट करण्याचा विचार केला असता..Mumbai News: भायखळा ते जेजे मार्ग प्रवास सुकर होणार, उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या कामाला गती.यामागचं कारण म्हणजे तुकाराम मुंढे यांच्याबद्दल ‘आदरयुक्त भीती’. त्यांच्या व्यक्तिरेखेची नक्कल करण्याचं धाडस कोण करेल, असा सवालही निलेश साबळे यांनी गमतीने केला. अन्नपदार्थांमधील भेसळ यासंदर्भात FDAकडून सुरू कारवाया सुरु आहेत. या कारवायांमुळे तुकाराम मुंढे चर्चेत आहेत. जोपर्यंत तुकाराम मुंढेंसारखी लोकं आहेत, तोपर्यंत सर्वसामान्यांनी घाबरण्याचं काहीच कारण नाही, अशा शब्दांत निलेश साबळे यांनी तुकाराम मुंढे यांचं कौतुकही केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.