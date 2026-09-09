त्यांच्या मिसेस आमच्यासाठी चहा घेऊन आल्या... सचिन तेंडुलकरांच्या पाहुणचाराने भारावलेला निलेश साबळे; म्हणाला- जेव्हा ते आले...

'चला हवा येऊ द्या' मधून घराघरात पोहोचलेला लोकप्रिय लेखक, दिग्दर्शक आणि अभिनेता निलेश साबळे सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचा नवा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यानिमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत त्याने लोकप्रिय क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर यांचा एक किस्सा सांगितलाय. निलेशने 'चला हवा येऊ द्या' च्या मंचावर अनेक दिग्गज कलाकारांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यांच्यासोबत वेळ घालवण्याची संधी त्याला मिळाली. याच निमित्ताने निलेश सचिन तेंडुलकर यांच्या घरीही गेला होता. तेव्हा त्यांच्या घरी सगळ्यांचा कसा पाहुणचार झाला आणि सचिन यांनी वेळेआधीच 'चला हवा येऊ द्या' च्या सेटवर येण्याचा आग्रह का धरलेला हे त्याने या मुलाखतीत सांगितलंय. .निलेशने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'भारतरत्न सचिन तेंडुलकर फार कोणत्या शोमध्ये जात नाहीत, पण त्यांचा सिनेमा येणार होता.त्यांच्या टीममधून प्रमोशनसाठी फोन आला की, सचिन सर येऊ शकतात, तुम्ही कराल का? त्यांना म्हटलं की, कराल का म्हणजे काय..महाराष्ट्रच त्यांचा आहे. यावर त्यांच्या टीमधून असं सांगण्यात आलं की, तुम्हाला त्यांना भेटायला त्यांच्या घरी जावं लागेल. तोच आमचा जो इपी मित्र आहे त्यांना मी घेऊन गेलो. आणि सचिन सरांना पहिल्यांदा आपण जेव्हा बघतो ती फिलिंग वेगळीच आहे ना. जगासाठी क्रिकेटचा देव असणारी व्यक्ती आपल्यासमोर बसलीये आणि पोहे घेणार की उपमा असं विचारतेय तेव्हा किती भारी वाटतं आपल्याला की यार सचिन तेंडुलकर विचारतायत आपल्याला पोहो खाणार की उपमा.'.आणि त्यांच्या मिसेस आमच्यासाठी चहा घेऊन आल्या होत्या. हे स्वप्नच आहे. त्यांनी मला सगळं विचारलं की काय करणार आपण शो मध्ये वगरे. मी म्हणालो, ४ ला संध्याकाळी आपण सुरू करूया. ते म्हणाले मी १ वाजता येतो. मला तेव्हा कळलं नाही ते लवकर का यायचं म्हणतायत. पण ते खरच दिलेल्या वेळेत आले. त्यांनी मला व्हॅनिटी मध्ये बोलावलं आणि विचारलं की तुम्ही मला विचारायच्या प्रश्नांची काही यादी केलीये का? आपण त्याचा सर्व करूया. तेव्हा मला समजलं की ते लोक सामन्यांआधी नेटमध्ये प्रॅक्टिस का करत असतात. ते म्हणाले की मी तुम्हाला दडपण द्यायला आलेलो नाही. मी फक्त माझ्यासाठी आलोय. जेणेकरून माझ्याकडून काही चुकायला नको. आणि मग त्यांनी जी उत्तरं मला व्हॅनिटीमध्ये दिलेली ती आणि तितकीच, ना कमी, ना जास्त अशी उत्तरं त्यांनी मला कार्यक्रमातही दिली.' .स्वानंदी आई होणार? मल्लिका काकूचा नवा डाव, 'वीण दोघांतली ही तुटेना'मध्ये नवा ट्विस्ट; प्रेक्षक मात्र खुश,म्हणतात-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.