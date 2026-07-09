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तब्बल २८ वर्षांनी पुन्हा एकत्र झळकणार नागार्जुन-तब्बू; 'किंग 100'मध्ये अभिनेत्री पहिल्यांदाच खलनायिकेच्या भूमिकेत

Nagarjuna Akkineni and Tabu Reunite After 28 Years: आपल्या रोमँटिक केमिस्ट्रीने ९० च्या दशकात प्रेक्षकांना वेड लावणारी सिनेसृष्टीतील एव्हरग्रीन जोडी म्हणजेच अभिनेत्री तब्बू आणि अभिनेता नागार्जुन. हीच जोडी आता पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र स्क्रीन शेअर करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
Tabu's First-Ever Villain Role in King 100 Marks Reunion with Nagarjuna After 28 Years

Tabu's First-Ever Villain Role in King 100 Marks Reunion with Nagarjuna After 28 Years

sakal

Anushka Tapshalkar
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आपल्या रोमँटिक केमिस्ट्रीने ९० च्या दशकात प्रेक्षकांना वेड लावणारी सिनेसृष्टीतील एव्हरग्रीन जोडी म्हणजेच अभिनेत्री तब्बू आणि अभिनेता नागार्जुन. आता हीच जोडी तब्बल २८ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र स्क्रीन शेअर करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. त्यांच्या या आगामी चित्रपटाचे नाव सध्या ‘किंग १००’ असे ठेवण्यात आले आहे.

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