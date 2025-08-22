'नींद भी तेरी': अमेझॉन MGM स्टुडिओ इंडिया आणि अनुराग कश्यप यांच्या 'निशानची' चित्रपटातील हृदयस्पर्शी गाणं प्रदर्शित!

अनुराग कश्यप दिग्दर्शित ‘निशानची’ चित्रपट 19 सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार असून अजय राय व रंजन सिंग निर्माते आहेत.ऐश्वर्य ठाकरे या चित्रपटातून डबल रोलमध्ये अभिनयाची सुरुवात करत असून त्यांच्यासोबत वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद झिशान अय्यूब आणि कुमुद मिश्रा महत्त्वाच्या भूमिका साकारतात.चित्रपटातील रोमँटिक गाणं ‘नींद भी तेरी’ मनन भारद्वाज यांनी लिहिलं, संगीतबद्ध केलं आणि गायलं असून ते प्रेम आणि नात्यांच्या नाजूक भावनांना व्यक्त करतं..Marathi Entertainment News : जार पिक्चर्स आणि फ्लिप फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनलेल्या ‘निशानची’ या चित्रपटाचे निर्माते अजय राय आणि रंजन सिंग आहेत, तर दिग्दर्शन सुप्रसिद्ध अनुराग कश्यप यांनी केलं आहे. या चित्रपटामध्ये अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात करत आहेत.ते एका दमदार डबल रोलमध्ये झळकणार आहेत. .याबरोबरच वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद झिशान अय्यूब आणि कुमुद मिश्रा हे देखील महत्त्वाच्या भूमिका साकारत आहेत. ‘निशानची’ चित्रपट 19 सप्टेंबर रोजी संपूर्ण भारतात सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे..अमेझॉन MGM स्टुडिओ इंडिया आणि झी म्युझिकने आज अनुराग कश्यप यांच्या आगामी चित्रपट ‘निशानची’ मधील एक रोमँटिक गाणं ‘नींद भी तेरी’ प्रदर्शित केलं आहे. हे गाणं मनन भारद्वाज यांनी संगीतबद्ध केलं आहे, त्यांनीच हे गाणं लिहिलं आणि गायलेलंही आहे. त्यांच्या खास शैलीमध्ये बनवलेलं हे गाणं अत्यंत दिलासा देणारं आणि भावनिक आहे. प्रेमाच्या नाजूक भावना, मनातील भावना आणि नात्यांमध्ये घडणाऱ्या सूक्ष्म बदलांना हे गाणं अतिशय सुरेखपणे उभं करतं..चित्रपटातील भावनांना अधिक खोलवर पोहोचवण्यासाठी ‘नींद भी तेरी’ या गाण्याचं दुसरं व्हर्जन देखील चित्रपटात समाविष्ट करण्यात आलं आहे, जे मुख्य अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे यांनी स्वतः गायलेलं आहे. ते या चित्रपटात डबल रोलमध्ये दिसणार आहेत..हे रोमँटिक गाणं एका लव्ह ट्रायंगलवर आधारित आहे आणि त्याचे सुंदर बोल व धून श्रोत्यांच्या मनात खोलवर घर करतात. मनन भारद्वाज यांनी बनवलेलं संगीत एक वेगळा अंदाज आणि देशी भावना यांचं सुरेख मिश्रण आहे, जे ऐकणाऱ्याला खऱ्या आणि खोल भावना अनुभवण्यास भाग पाडतं. हे गाणं इतकं सोपं आणि संस्मरणीय आहे की, जेव्हा केव्हाही तुम्हाला काही खरं, भावनिक ऐकायचं वाटेल, तेव्हा तुम्ही हे परत परत ऐकू इच्छाल..आपल्या अनुभवाविषयी सांगताना संगीतकार मनन भारद्वाज म्हणाले, "नींद भी तेरी हे गाणं अशा भावना व्यक्त करतं जे शब्द नेहमी सांगू शकत नाहीत — शांतता, तडफड, आणि संकोच. हाच निशानची चित्रपटाचा खरा आत्मा आहे. मी स्वतः हे गाणं गाऊन त्या भावना प्रामाणिकपणे व्यक्त केल्या आहेत, जेणेकरून प्रेक्षक फक्त गाणं न ऐकता, चित्रपटाच्या भावनिक प्रवासालाही अनुभवतील.".अनुराग कश्यप यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेला निशानची चित्रपट अजय राय आणि रंजन सिंग यांनी जार पिक्चर्सच्या बॅनरखाली तयार केला आहे, ज्याला फ्लिप फिल्म्सचा सहभाग लाभलेला आहे. चित्रपटाची कथा प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल आणि अनुराग कश्यप यांनी एकत्रितपणे लिहिलेली आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक अफलातून सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचं वचन देतो, ज्यामध्ये दोन भावांची गुंतागुंतीची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. हे दोघं वेगवेगळ्या मार्गांनी चालत असून त्यांची निवड त्यांचं भविष्य ठरवते..निशानची चित्रपट संपूर्ण देशभरातील सिनेमागृहांमध्ये 19 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे..FAQs : ‘निशानची’ चित्रपटाचे दिग्दर्शन कोणी केलं आहे?अनुराग कश्यप यांनी.या चित्रपटाचे निर्माते कोण आहेत?अजय राय आणि रंजन सिंग (जार पिक्चर्स व फ्लिप फिल्म्स).अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे कोणत्या भूमिकेत दिसणार आहेत?डबल रोलमध्ये, आणि हा त्यांचा अभिनयातील पदार्पण आहे.‘नींद भी तेरी’ हे गाणं कोणी लिहिलं व गायलं आहे?मनन भारद्वाज यांनी.‘निशानची’ चित्रपट कधी प्रदर्शित होणार आहे?19 सप्टेंबर रोजी, भारतभरातील सिनेमागृहांमध्ये..पैशांसाठी आईने केला अभिनेत्रीचा छळ, स्टेजवर तासन् तास नाचूनही घरी उपाशी ठेवलं जायचं; मृत्यूसमयीही पडली एकटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.