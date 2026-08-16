कैरी घातलेलं कोलंबीचं कालवण, सुकटीची किस्मुर... निवेदिता यांनी सांगितलं कसं असतं त्यांच्याकडचं सारस्वत पद्धतीचं जेवण

महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात एक वेगळी खाद्यसंस्कृती आहे. ठिकठिकाणी वेगवेगळे पदार्थ वेगळ्या पद्धतीने बनवले जातात. लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री निवेदिता सराफ यादेखील उत्तम स्वयंपाक करतात. त्यांचा स्वतःचा पाककृतीचा वेगळा युट्यूब चॅनेल आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांना कोणत्या पद्धतीचं जेवण आवडतं याबद्दल सांगितलंय. निवेदिता यांना सारस्वत पद्धतीचं जेवण आवडतं. सारस्वतांकडे विविध पद्धतीचे मासे आणि मासांहाराचे प्रकार बनवले जातात. त्यांचं शाकाहारी जेवणसुद्धा अगदी चविष्ठ असतं असं म्हटलं जातं. या मुलाखतीत निवडता यांनी त्यांच्या घरचं जेवण कसं असतं त्याबद्दल सांगितलंय. .सारस्वत किचनला दिलेल्या मुलाखतीत निवेदिता म्हणाल्या, 'मी आमच्या जाऊबाई, अभिनेते, दिग्दर्शक सचिन पिळगांवकर यांच्या आईकडून आणि कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींकडून स्वयंपाक करायला शिकले. आता श्रावण आला आहे. जेव्हा गणेश चतुर्थी असते तेव्हा कैरीची उदडमेथी, आबंट बटाटा, सासव हे पदार्थ बनतात. फणसाचे काप असे शाकाहारी पदार्थ बनतात. त्यानंतर मांसाहारामध्ये कैरी घातलेलं कोलंबीचं कालवण आमच्याकडे सगळ्यांना प्रचंड आवडतं. सुकटीची किस्मुर बनते, तशी ओल्या बांगड्याची किस्मुरही बनते कारण जरा सुखं मी अशोकला कमी खायला देते. निरफणसाचे, सुरणाचे काप हे मांसाहार न खाणाऱ्यांसाठी करायचे.'.निवेदितांना आवडतात हे पदार्थ त्या पुढे म्हणाल्या, 'मला कैरी घातलेलं कोलंबीचं कालवण, मुळा घातलेली कोलंबीची आमटी प्रचंड आवडते आणि कुठलाही फ्राय केलेला मासा, बांगड्याचं लोणचं मला आवडतं. मला नाचणीचं सत्त्व, काकडीचं धोंडस. आता गोड खायचं नाही म्हणून मी त्याची इडली करते. रेसिपी तशीच आहे फक्त आलं वगैरे घालून त्याच्या इडल्या करते. सारस्वत पद्धतीचे सगळे पदार्थ आवडतात. आमच्याकडे गोड्या वटाण्याची आमटी, भोपळ्याचे घारगे असे पदार्थ बनतात.मी आयुष्यात पहिल्यांदा भोपळ्याचे घारगे बनवले होते. मला लहानपणी पुरणाची पोळी आवडायची नाही. मग माझी आई बर्फीची पोळी करायची.'.घरी नणंदेसोबत कशी वागते करीना कपूर? सैफ अली खानच्या बहिणीने सांगितली आतली गोष्ट; म्हणाली- ती नाटकी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.