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कैरी घातलेलं कोलंबीचं कालवण, सुकटीची किस्मुर... निवेदिता यांनी सांगितलं कसं असतं त्यांच्याकडचं सारस्वत पद्धतीचं जेवण

NIVEDITA SARAF FAVORITE DISH FROM SARASWAT STYLE FOOD: मराठमोळ्या अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या घरचं जेवण कसं असतं याबद्दल सांगितलंय. त्या जेवण बनवायलाय कुणाकडून शिकल्या हेदेखील त्यांनी सांगितलंय.
NIVEDITA SARAF FOOD

NIVEDITA SARAF FOOD

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात एक वेगळी खाद्यसंस्कृती आहे. ठिकठिकाणी वेगवेगळे पदार्थ वेगळ्या पद्धतीने बनवले जातात. लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री निवेदिता सराफ यादेखील उत्तम स्वयंपाक करतात. त्यांचा स्वतःचा पाककृतीचा वेगळा युट्यूब चॅनेल आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांना कोणत्या पद्धतीचं जेवण आवडतं याबद्दल सांगितलंय. निवेदिता यांना सारस्वत पद्धतीचं जेवण आवडतं. सारस्वतांकडे विविध पद्धतीचे मासे आणि मासांहाराचे प्रकार बनवले जातात. त्यांचं शाकाहारी जेवणसुद्धा अगदी चविष्ठ असतं असं म्हटलं जातं. या मुलाखतीत निवडता यांनी त्यांच्या घरचं जेवण कसं असतं त्याबद्दल सांगितलंय.

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