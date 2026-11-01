'स्वामींच्या रुपाने मला आई भेटली…' अक्कलकोटमधील तो अनुभव सांगताना निवेदिता सराफ यांना अश्रू अनावर! म्हणाल्या, 'डोकं ठेवलं तेव्हा…'

NIVEDITA SARAF RECALLS VISIT TO SWAMI SAMARTH SAMADHI MATH: अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. निवेदिताताई सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहत असतात. अशातच काही दिवसापूर्वी त्यांनी सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर केले. त्या फोटीतील त्यांच्या लूकनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. निवेदिता सराफ यांनी स्वामींच्या अर्धनारीश्वर रुप धारण केलं होतं. त्यांचे फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. दरम्यान अशातच निवेदिता ताईंनी अर्धनारीश्वर रुपातील फोटोंचं आणि स्वामींच्या भक्तीचा एक अनुभव शेअर केलाय. अक्कलकोटमधील एक प्रसंग त्यांनी शेअर केला..अभिजात मराठीला बोलताना निवेदिता सराफ म्हणाल्या की, 'मी अशोकमुळे स्वामींची भक्ती करायला लागले. आधी मला स्वामींबद्दल विशेष काही माहिती नव्हतं. परंतु अशोक अनेक वर्षांपासून स्वामींची भक्ती करत होते. त्यांनी नॉनव्हेज सुद्धा सोडलेलं. एकदा सिनेमाच्या चित्रिकरणादरम्यान आम्ही सोलापुरात होतो. तेव्हा अशोक मला म्हणाले, 'मी सहा वर्षांच्या व्रताचं समर्पण करतो. मला तिथं जाऊन पोथी वाचायची आहे. स्वामींच्या काकड आरतीला किती गर्दी असते. परंतु त्या दिवशी तिथं एकही चिटपाखरू नव्हतं. तिथं त्यांनी पुर्ण पोथी वाचली, नमस्कार केला. त्यानंतर तिथं हळू हळू लोकं येऊ लागली'.'त्यानंतर मला स्वामींची गोडी लागली. मी सुद्धा म्हटलं, मला सुद्धा ग्रंथ वाचायचा आहे. मी तो ग्रंथ घेतला, स्वामींचं संपूर्ण चरित्र वाचलं आणि त्यानंतर अक्कलकोटला गेले. तिथं दोन मठ आहेत. एक वटवृक्ष मठ आणि दुसरा समाधी मठ. स्वामींनी जिथं समाधी घेतली तिथं मी गेले होते. सांगूच शकत नाही तिथं मला काय वाटतं होतं. हे सांगताना त्यांना अश्रू अनावर झाले.'.त्या म्हणाल्या, 'मला आता बोलताना सुद्धा रडू येतय पण हे कोणतं दु:ख किंवा आनंदाचं रडू नव्हतं तर मला असं झालं मी माझ्या घरी आले. मी ते वर्णन करुच शकणार नाही. पण तिथं गेल्यावर असं वाटलं की, माझ्या घरी आहे. त्या मठात मी नुसती बसून होते. तिथं स्वामींचा सदरा बघितला, जवळपास त्यांची उंची सात फूट असले. त्याला स्पर्श केलं की, मला असं झालं आई भेटली. स्वामींच्या रुपाने मी माझ्या घरी आले आणि मला माझी आई भेटली' असं ती म्हणाली..'७ वर्षं साथ दिली अन् एका रात्रीत काढून टाकलं…' आमने सामनेच्या वादावर महेश मांजरेकरांचा स्पष्टच बोलले! म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.