"अभिनयात करिअर नाही" काजोलचं स्टेटमेंट व्हायरल! म्हणाली,"निसा सिनेसृष्टीपासून दूर राहणार"

1 निसा देवगणने बॉलिवूडमध्ये करिअर न करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे.2 काजोलने मुलाखतीत मुलीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं.3 नेपोटिझम व ट्रोलिंगमुळे निसाचा निर्णय विचारपूर्वक मानला जातोय..बॉलीवूडमधील लोकप्रिय जोडी अजय देवगण आणि काजोल यांची मुलगी निसा देवगण नेहमीच चर्चेत असते. स्टारकिड म्हणून तिला मिळालेलं माध्यमांचं आणि चाहत्यांचं लक्ष हे कायम चर्चेचा विषय ठरतं, मात्र निसा बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करणार का, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात होता. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत काजोलने यावर भाष्य करत निसाने अभिनय क्षेत्र टाळण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे.. काजोलने सांगितलं की, ''निसा आता २२ वर्षांची असून, तिने आपला मार्ग निवडला आहे. अभिनयात करिअर करण्याची तिची इच्छा नाही. तिचे विचार खूप स्पष्ट आहेत आणि तिने ठरवून घेतलं आहे की ती सिनेसृष्टीपासून दूर राहणार.'' काजोलच्या या विधानामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. .स्टारकिड्सवर नेहमीच टीका केली जाते, 'नेपोटिझम'चे लेबल लावले जाते. सोशल मीडियावर त्यांना अनेकदा ट्रोलिंगलाही सामोरं जावं लागतं. या पार्श्वभूमीवर निसाने अभिनय टाळण्याचा घेतलेला निर्णय विचारपूर्वक असल्याचं मानलं जात आहे. काजोलनेही स्पष्ट केलं की, या क्षेत्रातील नकारात्मक पैलू पाहता तिच्या मुलीने इतर क्षेत्रात आपलं करिअर घडवणं अधिक योग्य ठरेल..काजोलबद्दल बोलायचं झालं तरी काही दिवसापूर्वी ती माँ चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. यावेळी तिची मुलीसाठी असलेली थडपड दाखवण्यात आली आहे. काजोलने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपटामध्ये काम केलय. परंतु मुलीबाबत केलेल्या तिच्या वक्तव्यामुळे सध्या ती चर्चेत आलीय. .FAQs.निसा देवगण बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार का?नाही, निसाने स्पष्ट निर्णय घेतला आहे की ती अभिनय क्षेत्रात प्रवेश करणार नाही..निसा देवगणचं वय किती आहे?निसा सध्या २२ वर्षांची आहे..काजोलने निसाच्या निर्णयाबाबत काय सांगितलं?काजोल म्हणाली की निसाचे विचार खूप स्पष्ट आहेत आणि तिला सिनेसृष्टी नको आहे..स्टारकिड असल्यामुळे निसाला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला का?होय, नेपोटिझममुळे निसावर अनेकदा टीका केली गेली आहे..