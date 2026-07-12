'तू का आला नाहीस?' असं म्हणत न जन्मलेल्या बाळाला पत्रं लिहायच्या ओम पुरी यांच्या पहिल्या पत्नी, बसलेला मानसिक धक्का

OM PURI FIRST MARRIAGE UNTOLD STORY: दिवंगत अभिनेते ओम पुरी यांच्या पहिल्या पत्नी लेखिका आणि दिग्दर्शिका सीमा कपूर यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या वैवाहित आयुष्याबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या होत्या. यावेळी त्यांनी ओम पुरी यांच्यासोबतच्या नात्यातील दुरावा, गर्भपाताचा धक्का आणि त्यानंतर झालेलं मानसिक खच्चीकरण याबद्दल सांगितलं होतं. . हिंदी रशला दिलेल्या मुलाखतीत त्या म्हणालेल्या की, 'जेव्हा ओम पुरी यांच्यासोबत मतभेद झाल्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात दुसरी महिला होती. परंतु त्या काळात मी गरोदर होते. त्यामुळे मी माझ्या आईकडे राजस्थानला निघून गेले. परंतु त्यानंतर आमचं नातं अधिकच बिघडत गेलं.'.'त्या काळातला सर्वात मोठा धक्का म्हणजे मी माझ्या गर्भातील बाळ गमावलं होतं. त्याचा धक्का मला बसला होता. माझ्यासाठी ती गोष्ट फार मौल्यवान होती. मला पुन्हा लग्न करायचं नव्हतं. त्यामुळे ते बाळचं माझ्यासाठी सर्वस्व होतं.'.'या दु:खातून बाहेर पडण्यासाठी मी त्या बाळाला पत्र लिहायला लागले. 'मी त्याला विचारायचे' तु का आला नाहीस? आणि त्या बाळाच्याच वतीनं उत्तरही लिहायचे. त्यामुळे मी माझ्या मनावरील ओझं हलकं केलं.' असं तिने सांगितलं..शिवरायांचं सागरी स्वराज्य जपणाऱ्या पराक्रमी योद्ध्याची कथा! महाराजांच्या मावळ्याचा पराक्रम आता सिनेमागृहात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.