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'तू का आला नाहीस?' असं म्हणत न जन्मलेल्या बाळाला पत्रं लिहायच्या ओम पुरी यांच्या पहिल्या पत्नी, बसलेला मानसिक धक्का

OM PURI FIRST WIFE SEEMA KAPOOR EMOTIONAL INTERVIEW:दिवंगत अभिनेते ओम पुरी यांच्या पहिल्या पत्नी सीमा कपूर यांनी गर्भातील बाळ गमावल्याची वेदना, नात्यातील दुरावा आणि त्या काळातील मानसिक संघर्षाबद्दल भावनिक खुलासा केला.
OM PURI FIRST WIFE SEEMA

OM PURI FIRST WIFE SEEMA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

OM PURI FIRST MARRIAGE UNTOLD STORY: दिवंगत अभिनेते ओम पुरी यांच्या पहिल्या पत्नी लेखिका आणि दिग्दर्शिका सीमा कपूर यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या वैवाहित आयुष्याबद्दलच्या आठवणी सांगितल्या होत्या. यावेळी त्यांनी ओम पुरी यांच्यासोबतच्या नात्यातील दुरावा, गर्भपाताचा धक्का आणि त्यानंतर झालेलं मानसिक खच्चीकरण याबद्दल सांगितलं होतं.

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