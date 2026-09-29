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‘ओंकार खोटारडा, अनप्रोफेशनल’ दिग्दर्शकांच्या आरोपांना ओंकार भोजनेचं उत्तर, अभिनेत्याने सांगितली दुसरी बाजू!

OMKAR BHOJNE RESPONDS TO AFRATFARI DIRECTORS' UNPROFESSIONALISM ALLEGATIONS: ‘अफरातफरी’ सिनेमाच्या दिग्दर्शकांनी काही दिवसांपूर्वी अभिनेता ओंकार भोजनेवर अनप्रोफेशनल वागण्याचे आरोप केले होते. आता ओंकारने एका मुलाखतीत या आरोपांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
OMKAR BHOJNE ON DIRECTOR

OMKAR BHOJNE ON DIRECTOR

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

OMKAR BHOJNE EXPLAINS WHY HE MISSED AFRATFARI PROMOTIONAL EVENTS: 'अफरातफरी' या सिनेमाच्या दिग्दर्शकांनी काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत ओंकार भोजनेवर आरोप केले होते. 'तो फोन उचलत नाही. कोणत्याही प्रमोशनच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत नाही. EP ला गंडवतो. तो खूप अनप्रोफेशनल आणि खोटारडा आहे' अशा गोष्टी सांगितल्या होत्या. तसंच 'आता परत कधी ओंकारसोबत काम करणार नसल्याचंही' त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान आता ओंकार त्यांच्या आरोपवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

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