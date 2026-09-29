‘ओंकार खोटारडा, अनप्रोफेशनल’ दिग्दर्शकांच्या आरोपांना ओंकार भोजनेचं उत्तर, अभिनेत्याने सांगितली दुसरी बाजू!

OMKAR BHOJNE EXPLAINS WHY HE MISSED AFRATFARI PROMOTIONAL EVENTS: 'अफरातफरी' या सिनेमाच्या दिग्दर्शकांनी काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत ओंकार भोजनेवर आरोप केले होते. 'तो फोन उचलत नाही. कोणत्याही प्रमोशनच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहत नाही. EP ला गंडवतो. तो खूप अनप्रोफेशनल आणि खोटारडा आहे' अशा गोष्टी सांगितल्या होत्या. तसंच 'आता परत कधी ओंकारसोबत काम करणार नसल्याचंही' त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. दरम्यान आता ओंकार त्यांच्या आरोपवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे. .नुकतीच ओंकारने मित्र म्हणे या पॉडकास्टला मुलाखत दिली. या पॉडकास्टमध्ये त्याने त्याची सविस्तरपणे बाजू मांडली. तसंच सोशल मीडिया प्रमोशनल स्ट्रॅटेजी करारात सांगाव्यात असं त्याने सांगितलं..ओंकार म्हणाला की, 'मला जुलैमध्ये सांगितलेलं की, हा सिनेमा ३ सप्टेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. मी सुरुवातीला EP च्या संपर्कात होतो. असं नाही की, मी काही संपर्कच केला नाही. त्यानंतर माझ्या दुसऱ्या शुटिंगमध्ये मी बिझी असेल तर मी फोन कसा काय घेऊ शकेन. अशावेळी जर फोन फ्लाईट मोडवर ठेवला तर माझा फोन बंदच लगणार. जेव्हा फोन सुरु करतो तेव्हा मी सर्वांना कॉल करतो. त्यामुळे मी ईपींच्या संपर्कात होतो. परंतु तरीही दिग्दर्शक तसं का म्हटले हे मला माहित नाही.'.'आता सविस्तर बोलायचं म्हटलं तर २१ सप्टेंबरला सोमवारी पुण्यात इंटरविंवसाठी जायचं होतं. पण टेलिव्हिजनवर काम करतो त्यामुळे मला तिथे आधी सांगावं लागतं. त्यानुसार मग आमचे स्किट बसवले जातात. सगळे इंटरविंव सकाळी पुण्यात होणार होतो. त्यामुळे रात्री मी पुण्यातील एका डबिंगचं नियोजन केलं. सकाळी इंटरविंव झाला की, मी रात्री डबिंग करेन पण मला अचानक शनिवारी मॅसेज आला की, सोमवारचे सगळे प्रोग्राम कॅन्सल झालेत. ट्रेलरचा इव्हेंट २२ सप्टेंबरला अचानक ठरला. मला त्यावेळी उपस्थित राहता आलं नाही. त्यावेळी मी पुण्यात होतो. मुंबईत असतो तर मी कसंही मॅनेज केलं असतं. मी २१ तारखेच्या रात्रीची वेळ दिल्यानं लगेच २२ ला मला उपस्थित राहणं शक्य झालं नाही. या सिनेमाचं शुटिंग दोन-अडीच वर्षापूर्वी झालंय, आता हा सिनेमा रिलीज होतोय. त्यामुळे मला नव्या कामाच्या कमिंटमेट्स पाळणही तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे मला तेव्हा शक्य झालं नाही' असं स्पष्टीकरण त्याने दिलं. .“शंका असेल तर पुढच्या वर्षी या…” कलाकारांच्या ढोलवादनावर प्रश्न विचारणाऱ्या विद्याधर जोशींना श्रुती मराठेचं उत्तर; अभिजीत केळकरही संतापला!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.