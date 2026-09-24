‘फोन उचलत नव्हता, प्रमोशनलाही आला नाही’; ओंकार भोजनेवर दिग्दर्शक भडकले, म्हणाले.... ‘खूप अनप्रोफेशनल आहे’

OMKAR BHOJNE AFARAFARI MOVIE PROMOTION CONTROVERSY: मराठी सिनेसृष्टीत अनेक सिनेमे येताय. परंतु कलाकार सिनेमाच्या प्रमोशनकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं बोललं जातय. काही दिवसांपूर्वी 'देवघर ऑन रेंट'चे दिग्दर्शकांनी अभिनेता अंकित मोहन फोन उचलत नसल्याचं तक्रार केली होती. दरम्यान आता अफरातफरी सिनेमाच्या दिग्दर्शकांनी अभिनेता ओंकार भोजनेसंदर्भात तक्रार केलीय. ओंकार खूप अनप्रोफेशनल असल्याचं मिलिंद कवडे यांनी म्हटलय. .दिग्दर्शक मिलिंद कवडे यांनी नुकतीच 'महा MTB'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी नव्याने आलेले कलाकार फार अनप्रोफेशनल असल्याचं म्हटलंय. संजय नार्वेकर खूप प्रोफेशनल आहेत. ते आताही प्रमोशनला येत आहे. परंतु ओंकार भोजनेबद्दल बोलायचं तर आम्ही त्याला जूनमध्ये सांगितलं होतं की, ऑक्टोंबरमध्ये सिनेमा येतोय. .माझा EP, निर्माते सगळे त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु तो कोणाचेही फोन उचलत नाही. जेव्हा कधी त्याला फोन केला, त्याचं एकच उत्तर असतं, 'मी तुम्हाला नंतर कॉल करतो.' गेले चार पाच महिने त्याचं हेच सुरु आहे.'.'या अशा वागण्याला लटकून ठेवणं म्हणतात. शेवटी, आता निर्मात्यांनी कंटाळून त्याला लेटर पाठवलय. बाबा रे आम्ही सिनेमाच्या महामंळात जाऊ का? तो काहीच को-ऑपरेट करत नाही. परंतु यालाही त्याने काहीच उत्तर दिले नाही. त्याने किमान प्रमोशनसाठी स्वत:चा एक व्हिडिओ तरी पाठवावा कारण यात निर्मात्याचे करोडो रुपये अडकलेले असतात. परंतु आता मी त्याच्याबाबात कानाला खडा लावला. मी त्याला कधीच माझ्या सिनेमात घेणार नाही. मी आजपर्यंत अनेक अभिनेत्यांसोबत काम केलय. परंतु त्याच्यासारखा अनप्रोफेशनल अभिनेता कोणीच नव्हता.' असं मिलिंद कवडे म्हणाले..पुढे दिग्दर्शक असंही म्हणाले की, 'एक कलाकार म्हणून तो उत्तम अभिनेता आहेच, तो चांगलं काम सुद्धा करतो. परंतु तो माणूस म्हणून तो अनप्रोफेशनल सराईत खोटारडा आहे.' असं म्हणत मिलिंद कवडेंनी राग व्यक्त केलाय. .‘फक्त टी-शर्ट घालून…’ तुकाराम मुंढेंचा सेलिब्रिटींच्या समर्थनावर सवाल, प्रीती झिंटा-मल्लिकाचा उल्लेख करत म्हणाले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.