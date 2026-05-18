मालिकेतील वडिलांनीच खऱ्या आयुष्यात केलेलं मिताली मयेकरचं कन्यादान; म्हणाले, 'मला मुलं नाहीत पण...'

मालिकेच्या सेटवर कलाकारांमध्ये भांडण झाल्याचं आपण ऐकतो. मात्र काही मालिकांच्या सेटवर अगदी घरासारखं वातावरण असतं. कलाकार हे एकमेकांसोबत मनाने जोडले जातात. हे कलाकार मालिका संपल्यावरही आपलं एकमेकांसोबत असलेलं नातं जपतात. असंच एक नातं होतं मिताली मयेकर आणि अभिनेते उमेश जगताप यांच्यात. उमेश आणि मिताली यांनी लाडाची मी लेक गं' या मालिकेत वडील मुलीची भूमिका साकारली होती. इथूनच त्यांच्यातील सुंदर नात्याला सुरुवात झाली. आणि खऱ्या आयुष्यातही उमेश यांनीच मितालीचं कन्यादान केलं. .उमेश यांनी नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, ''लाडाची मी लेक गं नावाची मालिका मी करत होतो. त्यात माझ्या मुलीचं काम मिताली मयेकरने केलं होतं. सीन करताना ती आपल्या मुलीसारखीच आहे असं मला नेहमी वाटायचं. मी म्हटलं, माझ्या आयुष्यात मुलं नाहीत. आम्ही काय मुल नाही केलं. माझ्या भावाची दोन आहेत, तर म्हटलं बास्स झालं आपल्याला. पण या क्षेत्रातली गंमत अशी आहे की, आपल्या आयुष्यात मुल नसताना सुद्धा आपल्याला या गोष्टी करता येतात.'.ते पुढे म्हणाले, 'ती माझी मुलगी आहे असं मी फील करुन बोलतोय. तेव्हा ती म्हटली, बाबा, तू माझं कन्यादान कर. आणि मग मितालीच्या रिअल लग्नामध्ये मी तिचं कन्यादान केलं. मी आणि तिच्या वडिलांनी दोघांनी मिळून. आपल्या कलाक्षेत्रामुळे हे भाग्य मला लाभलं. त्यामुळे मला खूप गंमत येते की, अशी नातीही चांगली तयार होतात.' यावर मितालीने 'लाडाचा माझा बाबा गं' अशी खास कमेंट केली आहे. .एकतर तुम्ही मरणार किंवा... 'तुला जपणार आहे' फेम अभिनेत्याचा हात पाहून गुरुजींनी केलेली भविष्यवाणी खरी ठरली