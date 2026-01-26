'आमचा शो घाणेरडा नाहीये' बिग बॉसच्या घराबाहेर पडल्यावर राधाला कोसळलं रडू, म्हणाली...'आता मी लावणी...'

बिग बॉस मराठी 6 च्या खेळातून राधा पाटील मुंबईकर ही पहिली बाहेर पडली. करण सोनवणे, रुचिता जामदार आणि राधा या तिघांमधून शेवटी राधा पाटील बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडली. घरातील ९ सदस्य नॉमिनेट झाले होते. परंतु राधा, करण आणि रुचिता यांना सर्वाधिक कमी मतं मिळाली. त्यातून राधाला घराबाहेर जावं लागलं. .जेव्हा राधावर लाल रंगाचा प्रकाश पडला त्यावेळी राधासह सगळ्यांना धक्का बसला. लाल प्रकाश पडलेलं पाहून ती खूप भावूक झाली. रितेशनं राधा घराबाहेर जाणार असल्याचं सांगितल्यास ती रडत म्हणाली...'माझ्यासाठी ही खुप मोठी संधी होती. पण मला लवकर गेम कळला नाही. मला नीट खेळता आलं नाही. पण यापुढे मी नक्की प्रयत्न करेल. मी अजून इतकी मॅच्युअर झालेली नाही. मी असं पहिल्यांदा कुठेतरी आले होते.'.पुढे बोलताना राधा असही म्हणाली की, 'मला महाराष्ट्राला हेच सांगायचं होतं की, आम्ही जो शो करतो तो वाईट, घाणेरडा नाहीय. आम्ही लावणी व्यवस्थित करु शकतो. आणि यापुढेही करु' त्यानंतर रितेशने सुद्धा तिच्या कामाचं कौतूक केलं. तसंच तिला शुभेच्छा दिल्या. यावेळी करण-रुचिता देखील रडू लागले. त्यांनी तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला..टोळीतील स्पर्धक बाहेर गेल्यानं, रुचिता,अनुश्री, रोशन, विशाल यांना अश्रू अनावर झाले. करण देखील राधाचं कौतूक करत रडताना पहायला मिळाला. तो म्हणाला...'तिला बाहेर लोक खुप त्रास देतात. ती कोण आहे हे दाखवायची ही तिच्यासाठी मोठी संधी होती' दरम्यान घरातील पहिल्या एक्झिटनंतर सगळ्यांचीच चांगली तारांबळ उडाली आहे. आता पुढच्या आठवड्यात कोण बाहेर जाणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .'सिनेसृष्टीत आजही पुरुषप्रधान संस्कृती' ‘फिर हेराफेरी’नंतर रिमी सेन कुठे आहे? म्हणाली...'अभिनेत्रींना नेहमी दुय्यम...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.