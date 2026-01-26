Premier

'आमचा शो घाणेरडा नाहीये' बिग बॉसच्या घराबाहेर पडल्यावर राधाला कोसळलं रडू, म्हणाली...'आता मी लावणी...'

Bigg Boss Marathi 6 first eviction: बिग बॉस मराठी 6 मधील पहिली एक्झिट प्रेक्षकांसाठी धक्कादायक ठरली. राधा पाटील मुंबईकर ही स्पर्धेतून बाहेर पडणारी पहिली स्पर्धक ठरली. घराबाहेर पडताच ती भावूक झाली आणि रडताना तिने लावणी व लोककलेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.
बिग बॉस मराठी 6 च्या खेळातून राधा पाटील मुंबईकर ही पहिली बाहेर पडली. करण सोनवणे, रुचिता जामदार आणि राधा या तिघांमधून शेवटी राधा पाटील बिग बॉसच्या घरातून बाहेर पडली. घरातील ९ सदस्य नॉमिनेट झाले होते. परंतु राधा, करण आणि रुचिता यांना सर्वाधिक कमी मतं मिळाली. त्यातून राधाला घराबाहेर जावं लागलं.

