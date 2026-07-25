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तरुण कीर्तनकार मुलगी अन् रिंगणात बसलेले वारकरी; 'पाच फुटाचा बच्चन' मधून दुमदुमणार राम कृष्ण हरीचा गजर; कोण आहे ही कलाकार?

PACH FUTACHA BACHCHAN NEW MOVIE : 'पाच फुटाचा बच्चन' चित्रपटात तरूण कीर्तनकार मुलीची गोष्ट उलगडणार. एकपात्री नाटकाचा आता चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
pach futancha bachchan

pach futancha bachchan

esakal

Payal Naik
Updated on

नाटकाचं रुपांतर चित्रपटात होण्याच्या आजवरच्या यशस्वी परंपरेत आता आणखी एका सिनेमाचे नाव जोडले जाणार आहे. एकपात्री प्रायोगिक नाटक असलेली ‘पाच फुटाचा बच्चन’ ही गोष्ट आता चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर येत आहे. चित्रपटात तगडी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार असून, लवकरच हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे पहिलेवहिले टीजर पोस्टर आषाढी एकादशीच्या शुभमुहूर्तावर सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आले आहे .

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