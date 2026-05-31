'जेव्हा त्याला आमची गरज...' पद्मिनी कोल्हापुरे रणवीर सिंगबद्दल म्हणाल्या...

RANVEER SINGH RECEIVES INDUSTRY SUPPORT OVER DON 3 EXIT ROW: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता रणवीर सिंग डॉन ३ या सिनेमात अडचणीत सापडला आहे. शुटिंगच्या काही दिवस आधी त्याने सिनेमा करण्यास नकार दिल्यानं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइजनं रणवीर विरोधात नोटीस जारी केली. तसंच फरहान अख्तरने ४० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईची मागणी केली. दरम्यान अनेक सेलिब्रिटींनी रणवीरच्या बाजूने आपले मतं मांडले आहेत. .अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरेनी देखील रणवीरला पाठिंबा दर्शवला आहे. पद्मिनी कोल्हापरेंनी आयएएनएसला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांना रणवीरच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. यावेळी त्यांनी म्हटलं की, 'रणवीरला जेव्हा आमची गरज असेल तेव्हा आम्ही सगळे त्याच्यासोबत असू'. सध्या त्यांच्या वक्तव्याची चर्चा सोशल मीडिया रंगताना पहायला मिळतेय..पद्मिनी कोल्हापुरे म्हणाल्या की, 'रणवीर सिंह सिंटाचा मेंबर असल्यानं आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. तसंच त्याला आमची गरज पडली तर आम्ही सगळे त्यांच्यासोबत असू. आम्ही नेहमीच त्याच्यासाठी उभे राहू. या सगळ्या गोष्टी आधीच समोर आल्यात. त्यामुळे मी त्याच्यावर जास्त काही बोलू इच्छित नाही' असं त्या मुलाखतीत म्हणाल्या. .वाद कशामुळे झाला?रणवीर सिंग डॉन ३ सिनेमात मुख्य भूमिकेत होता. परंतु शुटिंगच्या १० आधी त्याने सिनेमातून माघार घेतली. त्याने या सिनेमासाठी १० कोटी अॅडवान्स घेतले होते. दरम्यान त्याच्या अचानक असं वागण्यानं फरहान अख्तरचं मोठं नुकसान झाल्याचं म्हणणं आहे. त्याने त्याने ४० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाईची मागणी केली.