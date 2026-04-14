आशा भोसलेंच्या निधनाचे वृत्त प्रसारीत केल्यानं पाक सरकारची नोटीस; जियो टीव्हीनेही दिलं उत्तर

Asha Bhosle News ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनाचं वृत्त प्रसारित करणाऱ्या टीव्ही चॅनेलला पाकिस्तान सरकारने नोटीस पाठवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन असल्याचं या नोटीसीत म्हटलं आहे.
सूरज यादव
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं रविवारी वयाच्या ९३व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवावर सोमवारी शिवाजी पार्कमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आशा भोसले यांच्या निधनाचे वृत्त प्रसारीत केल्या प्रकरणी आता पाकिस्तानमध्ये एका चॅनेलला पाकिस्तान सरकारने नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसीला जियो न्यूजने उत्तरही दिलं आहे. Controversy erupts after Geo TV reports Asha Bhosle death incorrectly

