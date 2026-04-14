आशा भोसलेंच्या निधनाचे वृत्त प्रसारीत केल्यानं पाक सरकारची नोटीस; जियो टीव्हीनेही दिलं उत्तर

ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं रविवारी वयाच्या ९३व्या वर्षी निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवावर सोमवारी शिवाजी पार्कमध्ये अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आशा भोसले यांच्या निधनाचे वृत्त प्रसारीत केल्या प्रकरणी आता पाकिस्तानमध्ये एका चॅनेलला पाकिस्तान सरकारने नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसीला जियो न्यूजने उत्तरही दिलं आहे. Controversy erupts after Geo TV reports Asha Bhosle death incorrectly.पाकिस्तानमध्ये नियामकांकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटीसीत म्हटलं की, आशा भोसले यांच्यासारख्या महान कलाकारांच्या निधनाबाबत रिपोर्टिंग करताना त्यांच्या कामाची आठवण करणं आणि आदार करायला हवा. ते आपण केलंच पण पाकिस्तानच्या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया नियामक, पेमराने यावर बंदी घालण्याचा पर्याय निवडला आहे..आशा भोसलेंनी एकही शब्द न गायलेले ४ मिनिटांचं गाणं, ऑफरनंतर झालेल्या नाराज पण....पेमराने जारी केलेल्या नोटीसीत आशा भोसले यांच्या निधनाच्या वृत्तासह भारतीय गाणी आणि चित्रपटातील दृश्ये प्रसारीत करणं हे जियो न्यूजने पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं जाणीवपूर्वक उल्लंघन असल्याचं म्हटलंय. यात भारतीय साहित्याच्या प्रसारणाला बंदी घालण्यात आलीय. २०१८मध्ये पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील टीव्ही चॅनेलवर भारतीय साहित्य प्रसारणाला बंदी पुन्हा लागू केली होती..जियोकडून आशा भोसले यांच्या निधनानंतर करण्यात आलेलं प्रसारण हे पेमराच्या अध्यादेशाचं उल्लंघन होतं असं नोटीसीत म्हटलं आहे. या नोटीसीला जियो न्यूजने उत्तर दिलं असून बातमीचं प्रसारण हे कला आणि कलाकाराच्या आदरासाठी होतं असं म्हटलंय..आशा भोसले यांचे पाकिस्तानमध्येही चाहते असून सोशल मीडियावरून पाकिस्तानमधील दिग्गजांनीही श्रद्धांजली वाहिली आहे. मात्र पाकिस्तानी चॅनेलने याबाबत वृ्त्त प्रसारण केल्यानं पाठवलेल्या नोटीसीमुळे आता सर्वांचा भुवया उंचावल्या आहेत.