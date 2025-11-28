'मी ऐश्वर्याला मुस्लिम बनवून तिच्यासोबत...' पाकिस्तानी मौलानीचं वादग्रस्त वक्तव्य, म्हणाले...

बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय हिच्या सौंदर्याचे लाखो चाहते आहेत. आजही तिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ऐश्वर्याच्या दिसण्याबरोबरच तिचा अभिनय आणि साधेपणा चाहत्यांना प्रचंड आवडतो. सोशल मीडियावर ऐश्वर्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. त्या व्हिडिओमध्ये ती चाहत्यांसोबत आदराने वागताना पहायला मिळते. गेल्या काही दिवसापासून ऐश्वर्या बच्चन कुटुंबासोबत दिसत नसल्यामुळे तिला ट्रोल करण्यात येतंय. ती अभिषेक बच्चनसोबत घटस्फोट घेणार असल्याच्या चर्चा रंगत होत्या. .अशातच आता पाकिस्तानी मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावीनं ऐश्वर्याबद्दल एक वादग्रस्त वक्तव्य केलय. त्याने अभिषेक आणि ऐश्वर्या यांच्या नात्याबद्दल त्याचं मत मांडलय. 'मी एश्वर्याला मुस्लीम बनवून तिच्याशी लग्न करणार असल्याचं' मौलवी म्हणाला. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्याला चांगलंच धारेवर धरलं आहे. तसंच त्याला ट्रोल देखील केलं. सोशल मीडियावर मौलवीचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .एका कार्यक्रमात बोलताना मौलवी म्हणाला की, 'मला ऐश्वर्या रायसोबत लग्न करण्याची इच्छा आहे. तसंच मी तिचं ऐश्वर्या राय हे नाव बदलून आयशा राय करणार आहे.' यावेळी बोलताना मौलवीने, पुढच्या तीन चार महिन्यात ऐश्वर्या राय मला प्रपोजल पाठवेल असा आत्मविश्वास व्यक्त केलाय. तिच्याशी लग्न करुन तिला बेगम बनवण्याचं स्वप्न त्याने बोलून दाखवलय. .ऐश्वर्या-अभिषेक यांच्या नात्याबद्दल बोलताना मौलवी म्हणाला की, 'मियां-बीवीमध्ये गेल्या काही दिवसापासून मतभेद असल्याचं कळतय. परंतु अल्लाहच्या कृपेनं त्यांच्यात सर्वकाही सुरळीत होऊ देत. परंतु जर ते वेगळे झालेच तर इंशाअल्लाह ऐश्वर्याकडून मला निमंत्रम येईल' असं मौलवीनं म्हटलय. .मुक्ता बर्वे आता हिंदीत चमकणार? ‘असंभव’नंतर मुक्ताचे नवे प्लॅन्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.