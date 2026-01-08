'80 व्या वर्षी रोमांस करण्याची इच्छा ही....' म्हातारपणातील इंटिमेसीबाबत नीना गुप्ता म्हणालेल्या...'पुरुष बाहेर जाऊन...'

Neena Gupta says romance exists even at 80: पंचायत या लोकप्रिय वेब सीरिजमधून घराघरात पोहचलेली मंजू देवी हिची भूमिका अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी साकारली. प्रेक्षकांना मंजू देवीचा अभिनय प्रचंड आवडला. दरम्यान काही महिन्यापूर्वी नीना गुप्ता यांचा मेट्रो इन दिनों हा सिनेमा चर्चेत आला होता. यावेळी नीना गुप्ता यांनी त्यांच्या आयुष्याबद्दल तसंच विचारांबद्दल स्पष्ट मत मांडलं. त्यांनी आयुष्यात अनेक गोष्टी पाहिल्या. लग्नाच्या काही दिवस आधीच त्यांचं लग्न मोडलं. विवाहित क्रिकेटपटूसोबतचं त्यांचं नातं फार चर्चेत आलं होतं. लग्न न करताच नीना गुप्ता यांनी मुलीला जन्म दिला. त्यावेळी ती खूप मोठी गोष्ट होती..दरम्यान एका मुलाखतीमध्ये नीना गुप्ता यांनी म्हातारपण आणि इंटिमेसी यावर मोकळेपणाने गप्पा मारल्या होत्या. बोलताना त्या म्हणालेल्या की, 'वय कोणतही असलं तरी माणसाला रोमांस आणि इंटिमेसी गरजेची असू शकते' त्यांच्या या वक्तव्याची मोठी चर्चा रंगली होती. .त्या मुलाखतीत बोलताना त्या म्हणालेल्या की, 'साठ, सत्तर किंवा ऐंशी वर्षाच्या स्त्री-पुरुषांना खरंच रोमांसची इच्छा नसते असं समजू नका. खास करुन भारतातील महिलांना चाळीशीनंतर असं वाटतं की, सगळं संपलं. परंतु आज पाहिलं तर अनेक महिला जिममध्ये जातात, फिट राहतात. त्यामुळं चेहऱ्यावर तेज येतं. म्हणून जोपर्यंत श्वास आहे तोपर्यंत स्वप्नं कोण पाहत नाही. सगळ्यांच्या मनात इच्छा असते.'.तसंच पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, 'पुरुष तर आजही स्वप्न पाहत असतात. ते बाहेर जाऊन त्यांच्या गरजा भागवतात, आयुष्य जगतात. परंतु वृद्ध महिलांना समाज मोकळीक का दे नाही. याचा अर्थ असा नसतो की, त्या स्वप्न पाहत नाही. त्यांची देखील इच्छा असते' असं मत नीना गुप्ता यांनी मांडलं. .तेजश्री प्रधानने थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मांडलं गाऱ्हाणं, फडणवीसांनी उत्तर देताच खुलला चेहरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.