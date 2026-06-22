पंकज त्रिपाठीच्या भावावर जीवघेणा हल्ला; प्रकृती चिंताजनक, पोलिसांकडून तपास सुरू

BIZENDRA NATH TIWARI SERIOUSLY INJURED AFTER DEADLY ASSAULT: बॉलिवूडमधील लोकप्रिय अभिनेता पंकज त्रिपाठी याच्या भावावर जीवघेणा हल्ला झालाय. बिहारमधील गोपालगंज इथं हल्ला झाल्याची माहिती आहे. यात पंकज यांचे भाऊ विजेंद्र नाथ तिवारी गंभीर जखमी झाले आहे. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरु असल्याची माहिती आहे. .माहितीनुसार गोपालगंज जिवल्ह्यालतील बेलसंड या गावात ही धक्कादायक घटना घडली. जुन्या वैमनस्यातून काही व्यक्तींनी पंकज त्रिपाठी यांच्या भावावर म्हणजेच बिजेंद्र नाथ तिवार यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केलाय. त्यांना जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आलं. परंतु प्रकृती चिंताजनक असल्यानं पुढील उपचारांसाठी पटणा इथल्या एम्स रुग्णालयात पाठवण्यात आलं आहे. .दरम्यान प्राथमिक माहितीनुसार जुन्या वादातून हा प्रकार घडला आहे. आरोपींची ओळख पटली असून त्यांना अटक करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्यात आलंय. दरम्यान या घटनेमुळे परिसरात भितीचं वातावरण पसरलं आहे. तसंच पोलिस पंकज त्रिपाठी यांच्या कुटुंबियांची आणि परिसरातील नागरिकांची चौकशी करत आहे. या हल्ल्यामागचं नेमकं कारण काय? याचा तपास सुरु आहे. .पोलिसांकडून या घटनेचा तपास होत असला तरी दिवसाढवळ्या असा हल्ला झाल्यानं कायदा सुवेवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतय. दरम्यान सांगायचं झालं तर, पंकज त्रिपाठी हे बॉलिवूडमधील आघाडीचे अभिनेते असले तरी त्यांचं कुटुंब लाईमलाईटपासून दूर असतं..माधुरी दीक्षितचे सासू-सासरे काय करतात माहितीये? दादरमध्ये शिक्षण घेऊनही इंग्लंडला गेले कारण….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.