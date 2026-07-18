'OMG 2 ची कथा माझी होती, पण श्रेय दिलं नाही' परेश रावल अक्षय कुमारबद्दल नाराजी व्यक्त करत म्हणाले...

OMG 2 ORIGINAL STORY REVEALED: 'ओह माय गॉड २' सिनेमा २०२३ मध्ये प्रदर्शित झाला. या सिनेमाला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं. लैंगिक शिक्षण आणि धार्मिक विषय हे या सिनेमातून मांडण्यात आले होते. या सिनेमात आक्षेप घेण्यात आला होता, परंतु सिनेमाला A प्रमाणपत्र देण्यात आलं. दरम्यान आता परेश रावल यांनी सिनेमाबाबत आणि अक्षय कुमारबाबत मोठा दावा केलाय. .विकी लालवानीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना परेश राव म्हणाले की, 'ओएमजी २ सिनेमाच मूळ कल्पना त्यांची होती. त्यांनी ती दिग्दर्शक अमित राय यांच्यासोबत शेअर केली होती. दोघांनी मिळून पटकथा सुद्धा लिहली होती. परंतु अक्षय कुमारची एन्ट्री झाल्यानंतर सिनेमाच्या कथेला वेगळं वळण मिळालं.'.पुढे बोलताना परेश रावल म्हणाले, 'मी दिग्दर्शक अमित राय यांच्याशी संपर्क साधला आणि विचारलं की, माझ्याकडे एक कथा आहे. आपण बसून त्यावर काम करूया. मी त्यांना स्पष्ट सांगितलेलं की,'मी लेखक नाही. परंतु माझ्याकडे कल्पना आणि पटकथा आहे. मला थोडी समज असल्यामुळे मी मदत करू शकतो.' पुढे परेश रावल म्हणाले, 'त्यानंतर ही पटकथा अनुराग कश्यप यांनी ऐकवली. त्यांनी सोमन मिश्रा यांनी ही कल्पना चालणार नाही असं स्पष्ट सांगितलं.'.पुढे ते म्हणाले की, 'मूळ कथा फार वेगळी होती. त्यात वडिलांना मार्गदर्शन करणारा देव नव्हता तर एक बाइकर होता. कारण त्या सिनेमात देवाविरोधात खटला होता. वडिलांनी मुलाला न्याय मिळवून देण्यासाठीचा तो संघर्ष होता. त्यामुळे त्यात देवाची गरज नव्हती.' त्यांनी पुढे असाही दावा केला की, 'या बाइकरच्या भुमिकेसाठी आम्ही अजय देवगण आणि सलमान खान यांच्याशी संपर्क केलेला. अक्षय कुमारशी संपर्क सुद्धा साधला नव्हता. कारण लोकांना तो ओएमजी २ वाटेल पण आमची मूळ योजना वेगळीच होती' असं ते मुलाखतीत म्हणाले. .अक्षय कुमारबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 'माझ्या मते कथेवर अजून काम झालं असतं. आणि मला जर अक्षय कुमारसोबत काम करायचं असतं तर मध्यस्थीची गरज नव्हती. त्यानंतर काही दिवसांनी अमित राय यांचा फोन आला. त्यांनी सांगितलं की, हा सिनेमा अक्षयला करायचा आहे. त्यानंतर त्या सिनेमाला OMG2 असं नाव लिहलं होतं. सिनेमाचा जॉनर ओमजी सारखाच होता..'मी अमितला स्पष्ट सांगितलं की, मला हा सिनेमा करायचा नाही. पण मला सिनेमा बनवायचा होता. अमितने माझ्याकडून पटकथा घेतली. मी अमितशी वाद घालू शकतं नव्हतो, कारण तो माझा मित्र होता. मी त्यांना शुभेच्छा दिल्या. परंतु मी त्यांना वारंवार सांगत होतो, सिनेमाची फ्रँचायझी बनवू नका तरीही त्यांनी तेच केलं. सर्वांत वाईट गोष्ट म्हणजे सिनेमात कुठेही माझं नाव नव्हतं. सगळ्यांना माहिती होतं की, ही संकल्पना माझीच होती. तरीही त्यांनी मला श्रेय दिलं नाही.'. 'खरं सौंदर्य असंच असतं!' समांथा रुथ प्रभूचं झालं डोहाळेजेवण, Photo Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.