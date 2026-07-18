Premier

'OMG 2 ची कथा माझी होती, पण श्रेय दिलं नाही' परेश रावल अक्षय कुमारबद्दल नाराजी व्यक्त करत म्हणाले...

PARESH RAWAL OMG 2 STORY CLAIM: 'ओएमजी २'ची मूळ कथा माझी होती, पण मला श्रेय दिलं नाही, असा मोठा दावा अभिनेता परेश रावल यांनी केला आहे. अक्षय कुमारची एन्ट्री झाल्यानंतर चित्रपटाची दिशा बदलल्याचंही त्यांनी मुलाखतीत सांगितलं.
PARESH RAWAL OMG 2 STORY CLAIM

PARESH RAWAL OMG 2 STORY CLAIM

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

OMG 2 ORIGINAL STORY REVEALED: 'ओह माय गॉड २' सिनेमा २०२३ मध्ये प्रदर्शित झाला. या सिनेमाला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं. लैंगिक शिक्षण आणि धार्मिक विषय हे या सिनेमातून मांडण्यात आले होते. या सिनेमात आक्षेप घेण्यात आला होता, परंतु सिनेमाला A प्रमाणपत्र देण्यात आलं. दरम्यान आता परेश रावल यांनी सिनेमाबाबत आणि अक्षय कुमारबाबत मोठा दावा केलाय.

Loading content, please wait...
Paresh Rawal
movie
akshay kumar
Entertainment Field