‘हे गाणं प्रेग्नेंसीत रेकॉर्ड केलं होतं’ परिणीती चोप्राचं 'नमामी शमीशान' शिवभक्ती गीत चर्चेत, सोशल मीडियावर Viral Video

PARINEETI CHOPRA SHIV BHAKTI SONG GOES VIRAL ON SOCIAL MEDIA: अभिनेत्री परिणीती चोप्रा ही बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. अभिनयासह ती तिच्या गायनासाठी सुद्धा ओळखली जाते. अनेक सुप्रसिद्ध गाणी गायल्यानंतर आता परिणीतीनं एक शिवभक्तीपर स्त्रोत गाऊन चाहत्यांची मनं जिंकली आहेत. विशेष म्हणजे तिने हे गाणं तिच्या प्रेग्नेंसीदरम्यान रेकॉर्ड केल्याचं तिने व्हिडिओ शेअर करत सांगितलं. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .परिणीती चोप्राने इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर 'नमामी शमीशान' हे शिवस्त्रोत तिच्या आवाजात शेअर केलय. या व्हिडिओमध्ये ती भावपूर्ण हे स्त्रोत्र गाताना पहायला मिळतेय. विशेष म्हणजे तिने प्रेग्नेंट असताना हे गाणं रेकॉर्ड केलय. तिचा स्त्रोत्र म्हणतानाचा आवाज ऐकून चाहते भारावून गेले. सध्या चाहत्यांकडून तिच्या गाण्याचं कौतूक होतय. .परिणीतीनं पोस्ट शेअर करत लिहलं की, 'काही प्रार्थना या तुमच्या आयुष्यभरासाठी आठवणी बनून राहतात. त्यातील 'नमामी शमीशान' हे स्तोत्र आहे. मी हे गीत माझ्या प्रेग्नेंसीच्या काळात रेकॉर्ड केलं होतं. आजही हे गाणं ऐकलं की, मला माझ्या आयुष्यातील सुंदर टप्पा आठवतो.' सध्या परिणीतीचा हा गाण्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दरम्यान परिणीतीबद्दल बोलायचं झालं तर,तिने २०२३ मध्ये राजकारणी राघव चड्ढा यांच्यासोबत विवाह केला होता. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तिने 'नीर' या मुलाला जन्म दिला. सध्या ती सिनेसृष्टीपासून दूर आहे. शेवटची ती 'चमकीला' या सिनेमात झळकली होती. .अखेर सायलीला तिचा भूतकाळ आठवला! ठरलं तर मग मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.