Star Pravah Lagnanantar Hoilach Prem Latest Promo : स्टार प्रवाह लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. मालिकेचा नवा प्रोमो पाहून मात्र प्रेक्षक खुश झाले आहेत.
Video : पार्थ-नंदिनी आणि जीवा-काव्या अखेर येणार एकत्र ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांचा आनंद अनावर
Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. सध्या मालिकेत जीवा आणि काव्या पार्थ आणि नंदिनीला परत मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यातच आलेल्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षक खुश झाले आहेत.

