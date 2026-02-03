Video : पार्थ-नंदिनी आणि जीवा-काव्या अखेर येणार एकत्र ! प्रोमो पाहून प्रेक्षकांचा आनंद अनावर

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेली मालिका म्हणजे लग्नानंतर होईलच प्रेम. सध्या मालिकेत जीवा आणि काव्या पार्थ आणि नंदिनीला परत मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यातच आलेल्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षक खुश झाले आहेत. .मालिकेत जीवा आणि काव्याचा भूतकाळ समजल्यावर पार्थ आणि नंदिनी यांना धक्का बसल्याच पाहायला मिळालं. पण तोपर्यंत जीवा आणि काव्या दोघंही त्यांच्या खऱ्या जोडीदाराच्या प्रेमात पडले होते. त्यामुळे जीवाने नंदिनीला आणि काव्याने पार्थचं मन पुन्हा जिंकण्याचा निर्णय घेतला. त्यातच आता मालिकेत महत्त्वपूर्ण ट्विस्ट येणार आहे. .मालिकेच्या प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, काव्या जीवाला समजावत असते. ती म्हणते की,"लवकरच गैरसमजाचे धूळ पुसली जाईल आणि नंदिनी ताईला तुझं आणि पार्थ यांना माझं लग्नानंतरचं प्रेम दिसेल." पार्थ हे ऐकतो आणि लगेच नंदिनीला भेटायला जातो. तो नंदिनीला सांगतो "आज मी जीवा काव्याला छान मित्रासारखं बोलताना पाहिलं. ते लग्नापूर्वीचा भूतकाळ विसरून आपल्यासाठी पुढे आले आहेत. आता आपणही एक पाऊल पुढे टाकायला हवं." हे ऐकून नंदिनी खुश होते..प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश झाले. "आता दोन्ही जोड्यांची लव्हस्टोरी दाखवा.","त्या रम्या आणि आत्याला हाकला आणि दोन्ही जोड्यानं एकत्र आणा." अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .रम्या आता नवीन काही कारस्थान रचणार का ? मालिकेत नवीन ट्विस्ट काय येणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा लग्नानंतर होईलच प्रेम दररोज संध्याकाळी ७ वाजता फक्त स्टार प्रवाहवर. ."घरचेच काम देत नाहीत बाहेरचे काय देणार ?" प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा सख्खा भाऊ करतोय ड्रायव्हरचं काम; मुलगा गंभीर आजारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.