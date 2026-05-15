.'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलंय. यात दोन जोडप्यांची गोष्ट दाखवण्यात आलीये. त्यात पार्थ-काव्या आणि जीवा- नंदिनी या जोड्या आहेत. या दोन्ही जोड्यांचा चाहतावर्ग वेगळा असल्याने त्यांचे चाहते कायमच एकमेकांशी भांडताना दिसतात. अशातच आता मालिकेत काव्या गरोदर आहे. त्यामुळे पार्थ तिची जरा जास्तच काळजी घेतोय. त्यांच्यात रोमँटिक सीन्स दाखवले जातायत. मात्र हे सीन्स पार्थच्या खऱ्या बायकोला मुळीच आवडत नाहीयेत. .'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत विजय आंदळकर, विवेक सांगळे, ज्ञानदा रामतीर्थकर आणि मृणाल दुसानिस अशी स्टारकास्ट आहे. त्यात विजय मालिकेत पार्थच्या भूमिकेत दिसतोय. तर ज्ञानदा काव्याची भूमिका साकारतेय. मालिकेत त्यांचे अनेक रोमँटिक सीन्स दाखवण्यात येतात. मात्र विजयच्या पत्नीला ते आवडत नाहीत. इतर स्त्रियांची जशी आपल्या नवऱ्याला दुसऱ्या स्त्रीसोबत पाहिल्यावर अवस्था होते तिचीही पतीच्या रोमँटिक सीन्सवर तीच प्रतिक्रिया असते. नुकताच विजय आणि त्याची पत्नी रुपाली यांनी इट्स मज्जाला मुलाखत दिली होती. यात रूपातील याबद्दल विचारण्यात आलं. .या मुलाखतीत रुपाली म्हणाली, 'नाही आवडत मला. मुळीच नाही आवडत. मी जर सिरीयल म्हणून विचार केला आणि मी ऑडिअन्स म्हणून असेल तर मला आवडतंय. मालिकेत जे सुरू आहे ते चांगलं आहे. ते आवडतंय. पण माझं मत आहे की मला आजिबात आवडत नाहीये. कसं आवडेल? माझा नवरा दुसरी बरोबर गुलुगुलु करतोय. कसं जमेल? सांग बरं. नाही पटत मला.' आल्यावर त्याची शाळा घेतेस का विचारल्यावर रुपाली म्हणाली, 'कधीकधी होतं ना. हे त्यांना विचार बरं आल्यावर. त्यांच्याकडून जरा चांगली उत्तरं मिळतील तुला.' .ती पुढे म्हणाली, 'ऑडिअन्स म्हणून काही कमी वाटलं ना मला तर मी ते सांगतेसुद्धा. की नाही आज इतकी मजा नाही आली. तुम्ही असं असं केलं असतं ना तर आणखी छान झालं असतं. पण जरा जास्तच चांगला सीन झालाय. जरा जास्तच रोमँटिक झालाय मग मात्र घरी आल्यावर काही खरं नाही. मग माझा मूड ऑफ असतो.' त्यानंतर विजयला याबद्दल विचारल्यावर तो म्हणतो, 'कुठल्या बायकोला आवडेल? ती शाळा घेते म्हणजे ती बोलतच नाही २- ४ दिवस. ही तर आहेच पझेसिव्ह पण माझी मुलगी तिच्यापेक्षाही आहे. तिने पाहिलं मला काव्याचा हात पकडताना. मग लगेच म्हणते डोन्ट टच.'