'तिने छातीवर कर्कटकानं माझं नाव कोरलं आणि...' ये है आशिकी फेम अभिनेत्याने सांगितला गर्लफ्रेंडचा किस्सा, म्हणाला...'ती सायको...'

PARTH SAMTHAAN REVEALS SHOCKING STORY: लोकप्रिय टीव्ही अभिनेता पार्थ समथान सध्या त्याच्या एका धक्कादायक वक्तव्यामुळे चर्चेत आला आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याने शाळेत असतानाच्या प्रेमकथेचा अनुभव शेअर केला आहे.
Apurva Kulkarni
Parth Samthaan Shocking Revelation: लोकप्रिय अभिनेता पार्थ समथान सध्या चर्चेत आला आहे. त्याने अनेक हिंदी मालिकांमधून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या हिंदी मनोरंजनविश्वात तो लोकप्रिय कलाकार म्हणून ओळखला जातो. त्याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. लहानपणी देखील शाळेत असताना मुलींमध्ये सुद्धा पार्थची क्रेझ असायची. त्यावेळचा किस्सा त्याने शेअर केलाय.

