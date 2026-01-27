'तिने छातीवर कर्कटकानं माझं नाव कोरलं आणि...' ये है आशिकी फेम अभिनेत्याने सांगितला गर्लफ्रेंडचा किस्सा, म्हणाला...'ती सायको...'

Parth Samthaan Shocking Revelation: लोकप्रिय अभिनेता पार्थ समथान सध्या चर्चेत आला आहे. त्याने अनेक हिंदी मालिकांमधून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सध्या हिंदी मनोरंजनविश्वात तो लोकप्रिय कलाकार म्हणून ओळखला जातो. त्याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. लहानपणी देखील शाळेत असताना मुलींमध्ये सुद्धा पार्थची क्रेझ असायची. त्यावेळचा किस्सा त्याने शेअर केलाय. .एका मुलाखतीत बोलताना पार्थ म्हणाला की, 'शाळेत असताना मुलींमध्ये माझी क्रेझ असायची. मुलींना मी प्रचंड आवडायचो. त्यातल्या एका मुलीसोबत मी रिलेशनशिपमध्ये होते. ती माझ्या प्रेमात पार बुडाली होती. अक्षरश: वेडी झाली होती. एक दिवस तिने कर्कटकाने छातीवर माझं नाव कोरलं. त्यावेळी मी प्रचंड घाबरलो. ती जरा सायको होती. तेव्हा मी तिला समजावलं. त्यानंतर मी कधीच तिच्याशी बोललो नाही.'.पुढे बोलताना तो म्हणाला की, 'मी माझ्या चाहत्यांना नेहमी सांगतो की, कोणतेही विचित्र स्टंट करायला जाऊ नका. तुम्ही प्रेम करत असलेल्या व्यक्तीला त्या गोष्टीची गरज नसते. कोणच्याही इतकं आधीन होऊ नका. कोणत्याही व्यक्तीसाठी किंवा प्रेमासाठी असला सायकोपणा करु नका.'.दरम्यान पार्थबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने 'ये है आशिकी' गुमराह, कसौटी, प्यार तुने क्या किया. कैसी ये यारियां मालिकांमध्ये काम केलय. सध्या तो सेहर होने को है या कलर्सवरील मालिकामधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतोय. .'कोणताही रंग कोणाच्या बापाचा...' सजायी शिंदे 'मुंब्रा हिरवा करु' म्हणणाऱ्या सहर शेखवर भडकले, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.