स्टार प्रवाहची नवी जोडी! 'पाठराखीण'मध्ये गौरी इंगवलेसोबत दिसणार 'हा' डॅशिंग अभिनेता; तीन वर्षांनी करतोय पुनरागमन

प्राजक्ता गायकवाड आणि गौरी इंगवले यांच्या मुख्य भूमिका असलेली नवीकोरी मालिका 'पाठराखीण' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. यात प्राजक्ता ही गौरीच्या आत्याची मुलगी दाखवण्यात आलीये. मात्र गौरी सावळी आणि प्राजक्ता गोरी असल्याने मामी तिचा दुःस्वास करते. ही मालिका १ जूनपासून रात्री ९ वाजता प्रदर्शित होणार आहे. या अभिनेत्रींच्या सोबत नेमके कोणते कलाकार पाहायला मिळणार हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक होते. आता त्यांची नावं समोर आलीयेत. .प्राजक्तासोबत अभिनेता शुभंकर तावडे दिसणार असल्याचं समोर आलंय. स्टार प्रवाहने एक प्रोमो शेअर करत याबद्दल माहिती दिलीये. तो या मालिकेत आलोक सूर्यवंशी ही भूमिका साकारणार आहे. 'या फुलाला सुगंध मातीचा' मालिकेतील जीजी आक्कादेखील या मालिकेत आहेत. त्या आलोकच्या आईची भूमिका साकारत आहेत. अशातच आता गौरीसोबत कोणता हिरो असणार हेदेखील समोर आलंय. आलोकच्या लहान भावाची म्हणजेच आरव सूर्यवंशीची भूमिका आशय कुलकर्णी साकारणार आहे. 'पाहिले ना मी तुला' या मालिकेतून तो घराघरात पोहोचला होता. आशय ३ वर्षानंतर पुन्हा एकदा छोट्या पडद्यावर दिसतोय. .या भूमिकेविषयी सांगताना आशय म्हणाला, "आरव हा परदेशातून शिक्षण घेऊन आलेला, समजूतदार आणि घरातल्यांचा लाडका असलेला मुलगा. आपल्या मोठ्या भावावर म्हणजेच आलोकवर तो जीवापाड प्रेम करतो. शांत स्वभाव आणि समोरच्याचं म्हणणं समजून घेण्याची त्याची वृत्ती ही त्याची खासियत आहे. शुभंकर माझा खूप चांगला मित्र आहे. पण, एकत्र काम करण्याचा योग कधी आला नव्हता. या मालिकेच्या निमित्ताने ती संधी चालून आली. मला खात्री आहे या मालिकेला प्रेक्षक उदंड प्रतिसाद देतील.' सोहम आदेश बांदेकर यांच्या सोहम प्रोडक्शनने या मालिकेची निर्मिती केली आहे.