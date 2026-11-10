तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता आणि आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या वैवाहिक आयुष्यात मोठं वळण आलं आहे. वयाच्या ५५व्या वर्षी त्यांनी रशियन पत्नी अॅना लेझनेव्हा यांच्यापासून विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आहे. लग्नाच्या तब्बल १३ वर्षांनंतर दोघांनीही संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करत वेगळं होण्याची माहिती दिली. या बातमीनंतर पवन कल्याण यांच्या जुन्या मुलाखतीची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. यामध्ये त्यांनी पहिल्या दोन विवाहांमधील घटस्फोट आणि तिसऱ्या लग्नावर झालेल्या टीकेला उत्तर दिलं होतं..पवन कल्याण आणि अन्ना लेझनेव्हा यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटलं की, आयुष्यातील मोठा काळ एकत्र घालवल्यानंतर परस्पर समजूतदारपणा आणि आदर राखत वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. लग्न संपलं असलं तरी आपली मैत्री कायम राहील. तसेच मुलांसाठी दोघंही समर्पित पालक म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मुलांचं सुख आणि त्यांचं कल्याण हीच आपली प्राथमिकता असेल, असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. आयुष्यातील या बदलाच्या काळात चाहत्यांनी आणि नागरिकांनी आपली परिस्थिती समजून घ्यावी, खासगी आयुष्याचा आदर करावा, अशी विनंतीही दोघांनी केली. या प्रवासात साथ दिलेल्या सर्वांचे त्यांनी आभार मानले..अन्ना लेझनेव्हा या रशियन नागरिक असून पवन कल्याण यांच्या तिसऱ्या पत्नी आहेत. 'तीन मार' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान दोघांची ओळख झाली होती. हळूहळू त्यांच्यात जवळीक वाढली आणि २०१३ मध्ये त्यांनी विवाह केला. या दाम्पत्याला दोन मुलं आहेत. मुलीचं नाव पोलेना अंजना पवनोव्हा, तर मुलाचं नाव मार्क शंकर पवनोविच असं आहे. पवन कल्याण यांनी 1997 मध्ये नंदिनी यांच्याशी पहिला विवाह केला होता. 1999 मध्ये ते वेगळे झाले आणि 2008 मध्ये कायदेशीर घटस्फोट झाला. त्यावेळी नंदिनी यांना एकरकमी पाच कोटी रुपये पोटगी दिल्याची माहिती आहे. .त्यानंतर त्यांनी रेणू देसाई यांच्याशी विवाह केलेला तर अवघ्या ३ वर्षात त्यांचा घटस्फोट झाला. 1999 मध्ये ते वेगळे झाले आणि 2008 मध्ये कायदेशीर घटस्फोट झाला. त्यावेळी नंदिनी यांना एकरकमी पाच कोटी रुपये पोटगी दिल्याची माहिती आहे. मात्र पवन कल्याण तिसऱ्या पत्नीला किती पोटगी देणार याबद्दल कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही..सुनांचा सासूबाईंसोबत सेल्फी अन्... दिवाळीनिमित्त एकत्र आलं देशमुख कुटुंब; रितेशने शेअर केले फोटो, चाहते म्हणतात- नजर ना लागो .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.