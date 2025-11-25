Bigg Boss Marathi 6 मध्ये दिसणार 'पिंकीचा विजय असो फेम अभिनेत्री? साऊथही गाजवलंय, नावाची जोरदार चर्चा

छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेला कार्यक्रम बिग बॉस मराठी आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या मनोरंजनासाठी सज्ज आहे. 'बिग बॉस मराठी' चा सहावा सीझन लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे या सीझनमध्ये कोण कोण पाहायला मिळणार याची प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे. 'बिग बॉस मराठी ५' नंतर आता जवळपास वर्षभरापेक्षा जास्त काळाने बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन आलाय. त्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता ताणली गेलीये. आता या सीझनमध्ये कोण कोण दिसणार याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलंय. अशातच आता एका अभिनेत्रीचं नाव समोर आलंय. .नुकताच 'बिग बॉस मराठी ६' चा पहिला प्रोमो समोर आला. या सीझनच्या प्रोमोमध्ये सुरुवातीला अनेक दरवाजे दाखवण्यात आले. त्यानंतर स्वर्गाचा दरवाजा आणि नंतर नरकाच्या दरवाजा दाखवण्यात आला. याचाच अर्थ यावेळेस स्वर्ग आणि नर्क ही थीम असणार आहे. बिग बॉस मराठी सीझन 6 चा प्रोमो रिलीज होताच अनेक स्पर्धकांची नाव चर्चेत आली आहेत. या सीझनमध्ये त्यांना कोणकोणते स्पर्धक पाहायचेत यासाठी प्रेक्षकांनी कमेंट मध्ये अनेकांची नावं लिहिली आहेत. त्यात एका मराठी अभिनेत्रीचं नाव सतत घेतलं जातंय. .कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या बिग बॉस मराठी 6 च्या प्रोमोवर अनेकांनी कमेंट करत @niharuka_s_official हे नाव टॅग केलं आहे. ही अभिनेत्री आहे सारिका साळुंखे. सारिका स्टार प्रवाहच्या 'पिंकीचा विजय असो' या मालिकेत दिसली होती. तिने या मालिकेत पिंकीच्या लहान बहिणीची भूमिका साकारली होती. सारिका मूळची मुंबईची असून ती साऊथच्या काही चित्रपटात दिसली आहे. त्यामुळेच या सीझनमध्ये ही साऊथ गाजवणारी अभिनेत्री दिसणार असल्याचं बोललं जातंय. सारिकाने 'वरदराजू गोविंदम' या तेलुगु सिनेमातून डेब्यू केला आहे. तिचा 'मैकम' हा सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येतंय. त्याचबरोबर ती एजाज खानच्या 'हाऊस अरेस्ट' या रिअलिटी शोमध्येही दिसली होती. .'हाऊस अरेस्ट'' नंतर ती प्रचंड लोकप्रिय झाली. आता सारिका 'बिग बॉस मराठी' च्या घरात दिसणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. कलर्स वाहिनीकडून स्पर्धकांबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही..आणखी एका बॉलिवूड अभिनेत्रीचा संसार मोडला! पदरात तीन मुलं; कौटुंबिक हिसाचाराचा आरोप, मागितले ५० कोटी \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.