घरात काम करणारीच्या मानेवर लव्ह बाइट; तिने बॉयफ्रेंडचं नाव सांगताच पूजा बेदी झालेली शॉक; निघाला अभिनेत्रीचा...

फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये अनेक अशा घटना घडतात ज्या हादरवणाऱ्या असतात. आजही अनेक कलाकार असेही आहेत ज्यांचे एक्सट्रा मॅरिटल अफेअर आहेत. मात्र ९० च्या दशकातही असे अनेक कलाकार होते ज्यांचे विवाहबाह्य संबंध होते. अशीच एक जोडी तेव्हाच्या मासिकांमध्ये चांगलीच गाजली होती. ती म्हणजे पूजा बेदी आणि आदित्य पांचोली. आदित्यचं लग्न झालेलं असूनही तो पूजासोबत रिलेशनशिपमध्ये होता. मात्र पूजाने अनेकदा त्याच्यावर आरोप केलेत. तिच्या घरी घरकाम करणाऱ्या मुलीबद्दलही तिने त्याच्यावर आरोप केले होते. एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत तिने याबद्दल सांगितलेलं. .पूजा आणि आदित्य यांच्या ब्रेकअप नंतर आणखी एक मोठा वाद समोर आला होता. Bollywood Shaadis.com च्या वृत्तानुसार १९९०च्या दशकात एका मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने खुलासा केला होता की, तिच्या घरी घरकाम करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीने आपले आदित्य पांचोली यांच्याबरोबर प्रेमसंबंध असल्याचं सांगितलं होतं. महत्वाचं म्हणजे तो तेव्हा पूजाचा बॉयफ्रेंड होता. पूजाने सांगितलं होतं की, 'काही दिवसांपूर्वी माझ्या घरी घरकाम करणाऱ्या मुलीने मला तिच्या मानेवरचे लव्ह बाइट्स दाखवले. मी तिची चेष्टा करत तिला तिचा आशिक कोण आहे, असं विचारलं. मात्र, तिने तिचा कोणीही बॉयफ्रेंड नसल्याचं सांगितलं.'.पूजा पुढे म्हणाली की, तिने तिच्या घरी घरकाम करणाऱ्या या १४ वर्षांच्या मुलीला पुन्हा एकदा तिच्या बॉयफ्रेंडबद्दल विचारल्यानंतर, तिने तो तिचा तेव्हाचा बॉयफ्रेंड आदित्य पांचोली असल्याचं सांगितलं. हे ऐकून पूजाला मोठा धक्का बसलेला. तिच्या घरी काम करणाऱ्या मुलीने हे नातं एका महिन्याहून अधिक काळापासून सुरू असल्याचं सांगितलं होतं. पूजा आणि आदित्य यांच्यात भांडण झालं होतं, त्याच काळात आदित्य यांनी तिच्याबरोबर पहिल्यांदा संबंध ठेवले. आदित्यने तिला अभिनेत्री बनवण्याचं खोटं आश्वासन दिलं आणि तिच्या भावनांशी खेळला होता. .महिलांविषयीचा 'तो' प्रश्न आणि स्पर्धकाने खेळ सोडला; बरोबर उत्तराने मिळाले असते ५० लाख; तुम्हाला येतंय का उत्तर? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.