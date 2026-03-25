पहिल्यांदा सासूबाईला पाहिल्यावर पूजा बिरारीला फुटलेला घाम, सुचित्रा बांदेकरबद्दल बोलताना अभिनेत्री म्हणाली...'त्या मला बोलत होत्या आणि...'

MARATHI ACTRESS POOJA BIRARI SHARES A FUNNY YET NERVOUS MOMENT: पूजा बिरारी ही मराठी मालिका विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने आतापर्यंत अनेक मालिकांमध्ये मुख्य नायिकेची भूमिका साकारली आहे. सध्या ती स्टार प्रवाहवरील 'येड लागलं प्रेमाचं' मालिकेत काम करतेय. पुजा सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती नेहमीच तिच्या रोजच्या घडामोडी चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. .दरम्यान गेल्या काही दिवसापासून पुजा बिरारी हिच्या खासगी आयुष्याची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. आदेश बांदेकर आणि सुचित्रा बांदेकर यांचा मुलगा सोहम बांदेकरशी तिचा विवाह झालाय. दोघांनी कुटुंबीयांच्या साक्षीनं धुमधडाक्यात लग्न केलय. .पूजा आणि सोहम यांचं लव्ह मॅरेज झालं आहे. दोघांनीही अनेक वर्ष एकमेकांना डेट केलं. दरम्यान लग्नानंतर दोघांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या प्रेमकाहीबद्दल सांगितलं. यावेळी त्यांनी सुचित्रा बांदेकरसोबतचा किस्सा शेअर केलाय. यावेळी तिनं सासूबाईंना पहिल्यांदा पाहिल्यावर घाम फुटल्याचं सांगितलं. .मुलाखतीत बोलताना पुजा म्हणाली की, 'एकदा मी सोहमला ठाण्यात भेटायला आले होते. मी त्याच्या घराजवळ आले तेव्हा तो हाफ पँटमध्ये होता. मी म्हटलं असा का आलाय भेटायला. तेव्हा त्याने मला आजीची भेट करुन देतो असं म्हटलं. मी त्याला 'खरंच मी आज घरी यायचय? अजिबात नाही.' असं उत्तर दिलं. त्यावर तो मला घरी घेऊन गेला. तेव्हा तिथं आई होत्या. त्या मला म्हणाल्या, मी निघतच होते, म्हटलं तुला भेटूनचा जाईन म्हणून मी इथं थांबले. त्यांचं बोलणं एकूण मला घाम फुटला होता.'.पुढे सोहम म्हणाला की, 'हिच्याकडे नेहमी घरी न जाण्याची कारणं असायची. मी बरी नाही दिसतेय, हे काय कारण झालं का? ' पुढे पुजा म्हणाली की, 'आईंना तेव्हा नक्कीच माझा चेहरा बघून कळलं असेल की, मी घाबरले. कारण एखाद्या मुलीला मुलाच्या आईला भेटणं खुप मोठी गोष्ट आहे. तेव्हा त्या माझ्याशी छान बोलल्या आणि मग गेल्या.'.