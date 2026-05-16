नवऱ्यासोबत नाही सासूसोबत पत्रिका जुळवून बघा... 'कप बशी' मध्ये दिसणार पूजा- निर्मिती सावंत यांची धम्माल, टीझर प्रदर्शित

सध्या मराठी चित्रपटसृष्टीत अनेक प्रयोग करण्यात येतायत. स्त्रियांच्या भावविश्वावर भाष्य करणारे अनेक चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येतायत. त्यातही आई- मुलगी, सासू- सून अशा अनेक नात्यांचे पदर चित्रपटातून उलगडले गेले. मात्र आता आणखी एक नवाकोरा चित्रपट आपल्या भेटीला येतोय. तो म्हणजे 'कप बशी'. सासू- सुनेचं नातं तसं किचकटच असतं. लग्नाआधी नवरा नवरीच्या पत्रिका जुळवल्या जातात. मात्र सासू-सुनेची पत्रिका कधी जुळवळीये का? याच विषयावर आधारित आहे 'कपबशी'. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झालाय. .पारंपरिक पद्धतीने लग्न जमवताना नवरा मुलगा आणि नवरी मुलगी यांच्या पत्रिका जुळतात का हे पाहण्याची प्रथा आहे. मात्र, आजच्या काळात उच्च शिक्षित असलेली नवरी मुलगी होणाऱ्या सासूसमोर अत्यंत चमत्कारिक अट ठेवते. ती अट म्हणजे सासू-सुनेची पत्रिका जुळली पाहिजे. या अटीनंतर काय धमाल होते याची मनोरंजक गोष्ट "कप-बशी" या चित्रपटात पहायला मिळणार आहे. चित्रपटाचा टीजरही कथानकाची उत्सुकता वाढवणारा आहे. अनोख्या कल्पनेला उत्तम अभिनय, खुसखुशीत संवादांची जोड असल्याचं टीजरमधून दिसत आहे. ऋषी मनोहर, पूजा सावंत ही नवी जोडी हे चित्रपटाचं वैशिष्ट्य आहे..आताच्या आधुनिक काळातही पत्रिका पाहण्यासारख्या परंपरांवर भाष्य करत अत्यंत मनोरंजक गोष्ट मांडण्यात आली असल्याने या दमदार टीजरने चित्रपटाविषयी उत्सुकता निर्माण केली आहे. चित्रपटात अभिनेत्री निर्मिती सावंत, पूजा सावंत, नवोदित चेहरा ऋषी मनोहर, नयना आपटे, अनंत जोग, राहुल रानडे, आनंद इंगळे, आनंद काळे, चिन्मय शिंत्रे ,उमा सरदेशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. सुकल्प चित्र या निर्मिती संस्थेने "कप बशी" या चित्रपटाची निर्मिती केली असून कल्पक सदानंद जोशी हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत. तर बिग ब्रेन प्रॉडक्शन्सच्या निलेश रामगोपाल राठी यांनी या चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. .चित्रपटाची पटकथा , संवाद चेतन सैंदाणे यांनी लिहिले असून दिग्दर्शन वैभव रामकृष्ण चिंचाळकर यांचे आहे."कप बशी" चित्रपटाच्या निमित्ताने मराठी चित्रपटसृष्टीला पहिल्यांदाच सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ संगीतकार उत्तम सिंग यांचे सुमधुर संगीत लाभले आहे. गुरु ठाकूर यांनी गीतलेखन, बाळू दहिफळे यांनी कॅमेरामन तर संकलक म्हणून आशिष म्हात्रे यांनी काम पाहिले आहे . राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते मंदार कमलापूरकर यांनी ध्वनी संयोजक तर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते श्रीकांत देसाई यांनी लूक डिझायनर म्हणून काम पाहिले आहे. नृत्य दिग्दर्शन दीपाली विचारे, कला दिग्दर्शन महेश कुडाळकर तर प्रोजेक्ट हेड म्हणून चिन्मय शिंत्रे यांनी काम पाहिले आहे.