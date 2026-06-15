Pooja Sawant : भास आणि सत्य यांच्या सीमारेषेवर....पूजा सावंत रहस्यमय भूमिकेत

प्रत्येक नव्या भूमिकेत काही तरी वेगळं शोधण्याचा प्रयत्न करणारी अभिनेत्री पूजा सावंत या वेळी एका रहस्यमय कथेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. दिग्दर्शक मिलिंद लेले यांच्या ‘दृश्य-अदृश्य’ या चित्रपटात ती तन्वी प्रधान ही व्यक्तिरेखा साकारत असून, भास आणि सत्य यांच्या सीमारेषेवर उभी असलेली ही भूमिका तिच्यासाठीही तितकीच वेगळी आणि आव्हानात्मक ठरली आहे..रहस्यप्रधान कथांबद्दलची आपली विशेष आवड व्यक्त करताना पूजा म्हणाली, की ‘‘अभिनेत्री म्हणून मी सर्व प्रकारच्या भूमिका साकारण्यास उत्सुक असते; मात्र प्रेक्षक म्हणून गूढ आणि थरारक कथा सर्वाधिक भावतात. याच कारणामुळे ‘दृश्य-अदृश्य’ची कथा ऐकताच मी हा चित्रपट करण्याचा निर्णय घेतला.’’.ओमानमध्ये जहाजावर भारतीयाचा मृत्यू, प्लास्टिकमध्ये गुंडाळून थंड पाण्याच्या बाटल्यांनी झाकलं; मृतदेह सडू लागला, मदत मिळेना.चित्रपटाविषयी बोलताना पूजा म्हणाली की, ‘‘या चित्रपटात ‘भास’ हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एखादी घटना प्रत्यक्ष घडते आहे, की ती केवळ मनाचा भास आहे, यातील सूक्ष्म फरकच कथेला वेगळं आणि रंजक रूप देतो.’’ या भूमिकेचा अनुभव तिच्यासाठी विशेष ठरला..महाबळेश्वरमधील एका रिसॉर्टमध्ये चित्रपटाचे बहुतांश चित्रीकरण झाले असून, रहस्य आणि थराराने भरलेल्या या कथेमुळे संपूर्ण चित्रीकरण प्रक्रिया तिने मनापासून अनुभवली. ‘दृश्य-अदृश्य’मध्ये पूजा सावंतसोबत अशोक समर्थ, सुव्रत जोशी, हार्दिक जोशी, अक्षया गुरव, विद्याधर जोशी आणि केया इंगळे यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. आरएसटी कॅनव्हास निर्मित हा चित्रपट १९ जून रोजी प्रदर्शित होत आहे..नवऱ्यासोबत नाही सासूसोबत पत्रिका जुळवून बघा... 'कप बशी' मध्ये दिसणार पूजा- निर्मिती सावंत यांची धम्माल, टीझर प्रदर्शित .रहस्यांच्या गर्तेत ‘सालबर्डी’चा प्रवास.दोन कुटुंबं, लग्नाचा गोंधळ आणि भरपूर धमाल ! ‘सुपर डुपर’चा टीझर चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.