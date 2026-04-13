पूजा सावंतचा नवरा ऑस्ट्रेलियात काय काम करतो? अभिनेत्रीने स्वतः सांगितलं; म्हणाली, 'सुरुवातीला मी त्याला...'

मराठमोळी अभिनेत्री पूजा सावंत हिने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लग्नगाठ बांधली. विशेष म्हणजे तिचं लग्न अरेंज मॅरेज असून तिचा नवरा सिद्धेश ऑस्ट्रेलियात नोकरी करतो. जेव्हा पूजाने तिच्या लग्नाबद्दल सगळ्यांना सांगितलं होतं तेव्हा चाहते चकीत झाले होते. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने तिला हे स्थळ कसं आलं आणि तिचा नवरा नेमकं काय काम करतो याबद्दल सांगितलं आहे. .पूजाने तिच्या 'सालबर्डी' या सिनेमाच्या निमित्ताने नुकतीच आरपार वुमन की बातला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'आमचं अरेंज मॅरेज आहे. आई-बाबांनी माझ्यासाठी स्थळ शोधलं. खरंतर, ते माझ्यासाठी खूप दिवसांपासून स्थळ शोधतच होते कारण, त्यांना समजलं होतं की, माझ्याकडून हे जोडीदार शोधणं वगैरे होणार नाही. आई-बाबांना सिद्धेश फार आवडला होता. त्यानंतर माझ्या आईने आणि बहिणीने मला सगळ्यात आधी सिद्धेशचा फोटो दाखवला होता.'.ती पुढे म्हणाली, 'मला फोटो पाहून सिद्धेश आवडला…माझं असं झालं ठिक आहे एक फोन करायला काय हरकत आहे. मग मी त्याला फोन केला. ओळख झाल्यावर आम्ही एकमेकांना जाणून घेण्यासाठी बराच वेळ घेतला. आम्ही जवळपास दीड वर्ष एकमेकांशी बोलत होतो, एकमेकांबद्दलच्या सगळ्या गोष्टी जाणून घेतल्या. महत्त्वाचं म्हणजे त्यावेळी दोन्ही कुटुंबीयांनी अजिबात दबाव दिला नव्हता की, आता तुम्ही लग्न करा वगैरे…आम्ही आमचा वेळ घेतला आणि त्यानंतर लग्न केलं.'.पूजा पुढे म्हणाली, "सिद्धेश आता ऑस्ट्रेलियात असतो. तो आधी भारतातच होता…३-४ वर्षांपूर्वी तो एक चांगली संधी मिळाल्यामुळे ऑस्ट्रेलियात गेला. आमचं बोलणं सुरू होतं तेव्हा सुद्धा तो ऑस्ट्रेलियात होता. सुरुवातीला मी त्याला नकार दिला होता…कारण मी त्याला म्हणाले होते, अरे मला दुसऱ्या देशात असं पटकन सेटल व्हायला जमणार नाही. त्यामुळे आधी नकार होता. मग तो म्हणाला, ठिके आपण फक्त मित्र म्हणून बोलुयात. त्या मैत्रीचं रुपांतर मग नंतर प्रेमात झालं. पुढे, मग आम्ही दोघांनी ठरवलं की, आता या सगळ्यातून म्हणजेच लाँग डिस्टन्समधून आपण काहीतरी मार्ग काढुयात.".काय करतो पूजाचा नवरा?ती पुढे म्हणाली, 'त्याचं गाव चिपळूणमधील कळंबुशी…ते चिपळूण पट्ट्यातले आणि आम्ही तळकोकणातले सावंत. तो फायनान्स बँकिंग बिझनेसमध्ये कार्यरत आहे. वेस्ट पॅक बँक म्हणून ऑस्ट्रेलियात आहे तिथे त्याचा जॉब आहे. आताही तो ऑस्ट्रेलियात आहे…मला जसा वेळ मिळेल तसा मी प्रवास करत असते. ऑस्ट्रेलिया-भारत असा प्रवास माझा सुरू असतो. त्याला फार कमी सुट्ट्या मिळतात….आणि गणपतीत त्याला मोठी सुट्टी हवी असते. कारण, तो गणपती बाप्पाला खूप मानतो.'.