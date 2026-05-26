माझ्या नवऱ्यानेदेखील त्या बातम्या वाचल्या... मित्रांसोबत अफेअरच्या चर्चांवर पूजा सावंतने सोडलं मौन; म्हणाली

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारी लोकप्रिय अभिनेत्री पूजा सावंत हिने अनेक हित चित्रपटात काम केलंय. 'बळी', 'लपाछपी', 'भेटशी तू पुन्हा', 'दगडी चाळ' अशा अनेक चित्रपटात पूजाने उत्तम भूमिका साकारत प्रेक्षकांना प्रेमात पाडलं. २ वर्षांपूर्वीच पूजा लग्नबंधनात अडकली. मात्र पूजा लग्न कुणाशी करतेय हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक होते. तिने अरेंज मॅरेज केलं असलं तरी तिचं नाव काही अभिनेत्यांसोबत जोडलं गेलेलं. आता एका मुलाखतीत तिने यावर भाष्य केलंय. .पूजाचा 'सालबर्डी' नावाचा सिनेमा काही दिवसांपूर्वी प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. या चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने तिच्याबद्दल पसरलेले गैरसमज सांगितले होते. यात बोलताना ती म्हणाली, 'असे फार गैरसमज वगरे नाही आले माझ्याबद्दल. पण सगळे उत्सुक होते जाणून घ्यायला की ही लग्न कुणाबरोबर करेल. मग माझे काही मित्र आहेत ज्यांच्यासोबत माझी नांव जोडली गेलेली. पण ते कधीच खरं नव्हतं. आम्ही सगळे इतके छान मित्र होतो. आणि अरेंज मॅरेज झालं त्यामुळे सगळे शॉक होते. पण दुसरा असा कोणताही गैरसमज नव्हता.' .ती पुढे म्हणाली, 'माझ्या नवऱ्यानेदेखील या सगळ्या बातम्या ऐकल्या असतीलच, म्हणजे अर्थात. त्याने जेव्हा लग्न ठरलं किंवा लग्नाचं सगळं सुरू होतं तेव्हा गूगल केलं असेलच ना. पण आता माझे चांगले मित्र असलेले सगळे त्याचे मित्र आहेत.' लग्नाच्या आधी पूजाचं नाव वैभव तत्ववादी आणि भूषण प्रधान यांच्यासोबत जोडलं गेलेलं. पूजा अनेकदा तिच्या कोकणातल्या घरात राहायला जात असते आणि तिथले फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. पूजा लवकरच आणखी एका चित्रपटात झळकणार आहे ज्याची हिंट तिने या मुलाखतीत दिलीये.