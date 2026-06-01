आधी ऑफर दिली नंतर दुसऱ्याचं अभिनेत्याची निवड ! कलाकाराने सांगितला गाजलेल्या मराठी मालिकेचा धक्कादायक अनुभव

Entertainment News : मराठी सिनेमा आणि मालिकांमध्ये उत्तमोत्तम भूमिकांच्या माध्यमातून अनेक कलाकार प्रेक्षकांच्या भेटीस आले आहेत. यातील काही कलाकार आता इंडस्ट्रीपासून दूर आहेत. तर काहींना संधी मिळत नसल्यामुळे स्ट्रगल करत आहेत. यातीलच एक कलाकार म्हणजे गिरीश परदेशी. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रिजेक्शनचा अनुभव शेअर केला. .गिरीश परदेशी यांनी नुकतीच मटा ऑनलाइनला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात आलेले रिजेक्शनचे अनुभव शेअर केले. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .गिरीश म्हणाले की,"पल्लवी जोशी मॅडम यांची एक मालिका असंभव नंतर येणार होती. आलीही. ती म्हणजे अनुबंध. त्याच्यामध्ये तुषार दळवींच्या रोलसाठी पल्लवी जोशी यांनी माझ्यासोबत मिटिंग घेतली. त्यांनी मला तो रोल खूप छान समजावून सांगितला. ती संकल्पना, ती भूमिका मला खूपच भावली होती. चॅलेंजींग होता आणि थोडा काळाच्या पुढचा रोल होता."."त्यांच्यामध्येही असंच झालं. सात आठ दिवसांनी कळलं की माझं सिलेक्शन झालं नाहीये. मी तोपर्यंत हो-नाही याच झोनमध्ये होतो. तो जो झोन असतो ना तो फार त्रासदायक असतो. असं असतं की तुम्हाला लगेच सांगितलं जातं तेव्हा तुम्ही लगेच बाहेर पडता. पण त्या तळ्यात मळ्यात गोष्टीचा खूप त्रास होतो." असं ते म्हणाले..गिरीश यांनी या सुखांनो या, वहिनीसाहेब, तुजवीण सख्या रे यांसारख्या गाजलेल्या मालिकांमध्ये काम केलं. याशिवाय त्यांचा फॉरेनची पाटलीन हा सिनेमा खूप गाजला.