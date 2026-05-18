नवरा कोट्यवधींचा मालक तरीही लोकप्रिय अभिनेत्रीवर आली शेण उचलायची वेळ? व्हिडिओ व्हायरल

ती छोट्या पडद्यावरील अशी अभिनेत्री आहे जी आपल्या पहिल्याच मालिकेतून घराघरात पोहोचली. तिच्या पहिल्याच मालिकेने तिला इतकी प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली की इतकी लोकप्रियता क्वचितच दुसऱ्या कुणा अभिनेत्रीने पाहिली असेल. मात्र मालिका संपल्यावर तिच्या आयुष्यात असं वळण आलं की तिला तिच्या आयुष्यातल्या सगळ्यात मोठ्या दुःखाला सामोरं जावं लागलं आणि एका रात्रीत सगळंच बदललं. आम्ही बोलतोय 'पवित्र रिश्ता' फेम अंकिता लोखंडेबद्दल. अंकिता नुकतीच गोशाळेत गायीची सेवा करताना दिसलीये. असं काय झालं ज्यामुळे लक्झरी लाइफ सोडून तिला हे काम करायला जावं लागलं?.अंकिताला सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्यूनंतर खूप मोठा धक्का बसला होता. त्यानंतर तिने विकी जैन यांच्याशी लग्न केलं. विकी हा अत्यंत श्रीमंत कुटुंबातून येतो. त्यांचा स्वतःचा बिझनेस आहे. त्यांची लाइफस्टाइल अत्यंत लक्झरियस आहे. अंकिता आणि विकी अनेकदा त्यांच्या मुंबई आणि मध्यप्रदेशमधील आलीशान घराचे फोटो शेअर करत असतात. मात्र आता ते दोघेही चक्क शेण उचलायला गेलेत. असं नेमकं झालंय काय? विकी जैन धर्मीय आहे. लग्नानंतर अंकिताही हिंदू आणि जैन अशा दोन्ही धर्मातील गोष्टी फॉलो करताना दिसते. त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. ज्यात ते आपण गायींची सेवा करत असल्याचं सांगताना दिसतात. .अंकिता आणि विकी दोघेही बंगळुरूत श्रीश्री रविशंकर यांच्या गोशाळेत गेले होते. तिथे त्यांनी गायीची सेवा केली. या व्हिडिओमध्ये ते म्हणतात की आपण इथं साफसफाई केली, गायींना चारा खाऊ घातल्याचं ते सांगतात. यावेळी कोणत्याही गायींना त्यांनी मारलं नाही. उलट त्या प्रेमाने मिठी मारायला आल्या. त्यामुळे त्यांची सेवा करताना आपल्याला कोणतीच भीती वाटली नाही. अंकिता आणि विकी यांच्या व्हिडिओवर नेटकरी प्रतिक्रिया देत त्यांचं कौतुक करत आहेत.