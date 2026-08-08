सासूबाईंमुळेच मी माझ्या मुलीला डे केअरमध्ये ठेवत नाही... मृणाल दुसानिसने स्पष्टच सांगितलं; म्हणते- त्या नुरवीला

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री मृणाल दुसानिस हिने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळं स्थान निर्माण केलंय. सध्या मृणाल 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' या मालिकेत दिसतेय. इथेही तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ पाडलीये. सध्या मृणाल सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे तिची मुलाखत. या मौलाखतीत तिने तिच्या लग्नाबद्दल आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बरेच खुलासे केलेत. शिवाय मुलाखतीत तिने तिच्या आणि तिच्या सासूबाईंबद्दलच्या नात्याबद्दलही सांगितलंय. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत मृणाल म्हणाली, 'माझं आणि नीरजचं जे काही काम आम्ही करू शकतोय ते फक्त आणि फक्त आमच्या आईंमुळे करू शकतोय. कारण त्या आहेत म्हणून आम्ही घराबाहेर पडू शकतोय. म्हणजे आम्ही इतके रिलॅक्स असतो की सगळं आम्ही त्यांच्यावर सोडून देतो. आणि त्याही कधी तक्रार करत नाहीत. त्याही थकल्यात आता. त्या ६५ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या आहेत पण आमचं सगळं काही त्या बघतात. नुरवी आणि तिच्या आजीचा एक वेगळा बॉण्ड आहे. पण त्या असल्यामुळेच आम्ही आमचं करिअर करू शकतोय. आम्हाला दोघांनाही असं वाटतं की घरात आजी आजोबा असणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्याने खूप फरक पडतो. आम्हाला तो दिसतोय.'.मृणाल पुढे म्हणाली, 'आमची मुलगी आम्ही नसलो तरी छान खाते, पिते. कुठे गेली वगरेचं टेन्शन आम्हाला नसतं. त्या तिला घड्याळ शिकवतात. १ रुपया कसा ओळखायचा, २ रुपये कसे ओळखायचे असं त्यांचं छान छान चाललेलं असतं काहीना काही. नुरवीला कळतं की आई शूटिंगला जाते. जे टीव्हीवर दाखवतात ते खोटं आहे. मग बाबा रेस्टोरंट बघतायत. दोघेही बिझी असतात. दोघांना यायला वेळ लागतो. आम्ही झोपलेलो असलो तर ती सांगते आईंना आई-बाबांना झोपू दे. कुठलीही गोष्ट यशस्वी होण्यासाठी कुटुंबाच्या लोकांचं कॉर्डीनेशन खूप गरजेचं आहे. मी बघते की आई डे केअर मध्ये वगरे ठेवतात बाळांना. पण नशिबाने सासूबाईंमुळे मला ते करावं नाही लागत. त्यांच्यामुळे कधी नुरवीला डे- केअरमध्ये नाही ठेवावं लागलं.' .मृणाल आईकडे नीरजची काही तक्रार करते का असं विचारल्यावर नीरज म्हणाला, 'हे उलट आहे. त्याच माझ्याकडे त्यांच्या मुलीची तक्रार करत असतात. की तिला हे सांग ते सांग. पण ती माझं काही ऐकत नाही. ' त्यावर मृणाल म्हणाली, 'हल्ली हल्ली मीच त्याची तक्रार आईंकडे करते. की आई बघा हा तो आता असा वागलाय. आणि त्या हसतात. आता त्यांच्यासमोर आमची थोडी थोडी भांडणं होतायत. आधी कसं आम्ही रूममध्ये भांडायचो आता आम्ही त्यांच्या समोर भांडायला लागलो आहोत. मजेमजेत जी काही असतात.' .टीआरपीच्या शर्यतीत असणारी स्टार प्रवाहची आणखी एक मालिका होणार ऑफ-एअर; कलाकारांनी शेअर केल्या पोस्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.