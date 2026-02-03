Premier

"घरचेच काम देत नाहीत बाहेरचे काय देणार ?" प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा सख्खा भाऊ करतोय ड्रायव्हरचं काम; मुलगा गंभीर आजारी

Popular Director's Brother Shocking Revelation : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शकाच्या सख्ख्या भावाने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत काही खळबळजनक खुलासे केले आहेत. कोण आहे ही व्यक्ती जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : सिनेविश्व हे बेभरवश्याचं आहे हे कायम म्हटलं जातं.एकेकाळी प्रसिद्धीच्या शिखरावर असलेले नट दिग्दर्शक पुढे काही ना काही कारणामुळे मागे पडतात. मराठी इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा सख्खा भाऊ आणि दिग्दर्शकानेच नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत धक्कादायक खुलासे केले आहेत. सोशल मीडियावर व्हिडीओ चर्चेत आहे.

