धक्कादायक! जरा आवाज कमी करा म्हणाला अन् जीवाला मुकला; लोकप्रिय गायकाची हत्या, नेमकं काय घडलं?

गेले काही दिवस सिनेसृष्टीसाठी अत्यंत वाईट गेले आहेत. एकापाठोपाठ एक अशा धक्कादायक बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी गायक अंकित बलियानच्या हत्येची बातमी समोर आलेली. त्यानंतर गायक बलजीत सिंग याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. आता या दोन्ही घटना ताज्या असतानाच आणखी एका संगीतकाराच्या हत्येची बातमी समोर येतेय. जी ऐकून सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे. महत्वाचं म्हणजे ही हत्या अत्यंत शुल्लक कारणावरून करण्यात आलीये. .मूळच्या मणिपूरच्या असलेल्या गायक आणि संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह याच्या हत्येने पून्हा एकदा दिल्ली हादरली आहे. तो दिल्लीमध्ये आपल्या कुटुंबासोबत राहत होता. मात्र त्याच्या घराच्या खालीच त्याची हत्या करण्यात आलीये. चोंगथम एका संस्थेसोबत काम करत होता. रविवारी रात्री ही घटना घडली. त्याच्या घराबाहेर काही डिलिव्हरी बॉईज आणि ढाब्यावरील कर्मचारी मोठा गोंधळ घालत होते. रात्री ११. ३० वाजता विक्रम कचरा टाकायला खाली आला आणि त्याने त्यांना शांत राहायला सांगितलं. आवाज कमी करायला सांगायला गेलेल्या संगीतकारावर त्यांनी आवाज चढवला. त्यानंतर प्रकरण वाढत गेलं..त्यांनी विक्रमचा घराच्या तिसऱ्या मजल्यापर्यंत पाठलाग केला आणि त्यांच्याच घराच्या कॉरिडॉरमध्ये त्यांना मारहाण केली. त्या लोकांनी संगीतकारावर हल्ला केला. त्याला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. सीसीटीव्ही फुटेजच्याआधारे आरोपींची ओळख पटवण्यात आली. एका अल्पवयीन मुलासह आठ आरोपींना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे..कमरेला भलामोठा ढोल अन् चेहऱ्यावर आनंद; गणरायाच्या आगमनासाठी सज्ज झालेल्या या अभिनेत्रीला ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.