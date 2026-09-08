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धक्कादायक! जरा आवाज कमी करा म्हणाला अन् जीवाला मुकला; लोकप्रिय गायकाची हत्या, नेमकं काय घडलं?

POPULAR SINGER DEATH BY BEATING: गेल्या काही दिवसात २ गायकांच्या मृत्यूच्या बातमीने खळबळ उडाली होती. आता आणखी एका गायकाची हत्या करण्यात आलीये.
CHONGTHAM VIKRAM SINGH DEATH

CHONGTHAM VIKRAM SINGH DEATH

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

गेले काही दिवस सिनेसृष्टीसाठी अत्यंत वाईट गेले आहेत. एकापाठोपाठ एक अशा धक्कादायक बातम्या ऐकायला मिळत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी गायक अंकित बलियानच्या हत्येची बातमी समोर आलेली. त्यानंतर गायक बलजीत सिंग याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. आता या दोन्ही घटना ताज्या असतानाच आणखी एका संगीतकाराच्या हत्येची बातमी समोर येतेय. जी ऐकून सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे. महत्वाचं म्हणजे ही हत्या अत्यंत शुल्लक कारणावरून करण्यात आलीये.

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