"तुमची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही" आजोबांच्या निधनानंतर पिंगा गं फेम अभिनेत्रीची भावूक पोस्ट

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील पिंगा गं पोरी पिंगा या मालिकेने नुकताच प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. पाच मैत्रिणींची गोष्ट असलेली ही मालिका अनेकांना आवडली. या मालिकेत मिथुची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री प्राजक्ता परबच्या आजोबांचं नुकतंच निधन झालं. .प्राजक्ताने सोशल मिडियावर भावूक पोस्ट लिहीत आजोबांच्या आठवणींना उजाळा दिला. लहानपणापासून ते आतापर्यंतचे तिचे आजोबांबरोबर असलेले फोटो तिने शेयर केले. काय म्हणाली प्राजक्ता जाणून घेऊया. .प्राजक्ताची पोस्ट "जोबा तुमची जागा कुणीच घेऊ शकत नाही .. माझं लहानपण खूप सुंदर गेलं ह्याला कारण फक्त तुम्ही होतात .. प्रत्येक सणवार खांद्यावरून फिरवून तुमच्या त्या पोट वाल्या बंडीच्या खिश्यातून न मागता खाऊ ला पैसे देणं..मी जेवले नाही तर जबरदस्ती झोपेत दूध पाजणं.. एक नाही अशा हजार आठवणी आहेत . तुमच्या आयुष्यात सहवासात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती साठी तुम्ही खूप केलं..You will be missed forever Ajoba, Love you . Rest in peace ".22 मार्चला प्राजक्ताच्या आजोबांचं निधन झालं. अनेकांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट करत तिच्या आजोबांना श्रद्धांजली वाहिली. तिचं सांत्वनही केलं. .प्राजक्ताने काही महिन्यांपूर्वी पिंगा गं पोरी पिंगा ही मालिका सोडली. त्या आधी तिने चूप या हिंदी सिनेमात, रूहानियत ही वेबसिरीज , मन उडू उडू झालं या मालिकेत काम केलं आहे.