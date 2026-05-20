लग्नाला नकार दिल्याने एक्सने प्रसिद्ध गायिकेला संपवलं; कालव्यात आढळला मृतदेह

Entertainment News : पंजाबी म्युझिक इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री यशिंदर उर्फ इंदर कौरचा मृत्यू झाला आहे. गेले काही दिवस ती बेपत्ता होती. तिचं वय 29 वर्षं होतं. लुधियानामधील नीलो कालव्यात तिचा मृतदेह सापडला..13 मे पासून इंदर बेपत्ता होती. बंदूक दाखवून तिचं अपहरण करण्यात आलं असा आरोप कुटूंबाने केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून ते अधिक तपास करत आहेत. .13 मे ला रात्री 8:30 च्या च्या सुमारास इंदर कौर तिच्या कारमधून घराजवळील बाजारातून काही किराणा सामान खरेदी करण्यासाठी गेली होती. मात्र रात्री उशिरापर्यंत न परतल्याने तिचं कुटूंब काळजीत पडलं. तिचा फोन बंद येत होता. अखेर पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. 15 मेला पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. 19 मेला सकाळी 11 च्या सुमारास तिचा मृतदेह कालव्यात तरंगताना आढळून आला..इंदरचा भाऊ जोतींदरने दिलेल्या तक्रारीत मोग्गा येथील रहिवासी सुखविंदर उर्फ सुखा आणि त्याच्या साथीदारांवर अपहरणाचा आणि हत्येचा आरोप केला आहे. सुखविंदर हा कॅनडामध्ये राहतो. इंदरबरोबर त्याची आधीपासून ओळख होती. तो आधीच विवाहित असून त्याला मुलं आहेत पण तरीही तो इंदरवर लग्नासाठी दबाव टाकत होता. त्याच्या लग्नाविषयी तिला समजलं तेव्हा तिने लग्न करण्यास स्पष्ट नकार दिला. .लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून सुखविंदरने इंदरचं अपहरण करून तिचा खून केला असा संशय कुटूंबाने व्यक्त केला आहे. तो नेपाळमार्गे किंवा विमानाने पुन्हा कॅनडाला पळून गेल्याचा संशय कुटूंबाने व्यक्त केला आहे. या घटनेच्या काहीच दिवस आधी तो भारतात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन जणांना ताब्यात घेतलं असून त्यांची कसून चौकशी सुरु आहे. .इंदर ही पंजाब संगीत क्षेत्रातील उगवती गायिका होती. इन्स्टाग्रामवर तिचे 1 लाख 24 हजारांपेक्षा जास्त फॉलोअर्स होते. तिच्या निधनाच्या बातमीने अनेकांना धक्का बसला आहे. जस्टीस फॉर इंदर कौर अशी मागणी करून अनेकांनी दुःख व्यक्त केलं आहे.