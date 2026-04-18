प्रसिद्ध अभिनेत्याचं वयाच्या 40 व्या वर्षी निधन; कॅन्सरशी झुंज ठरली अपयशी

Entertainment News : साऊथ इंडस्ट्रीमधून एक दुःखद घटना समोर आली आहे. प्रसिद्ध मल्याळम अभिनेता सिद्धार्थ वेणुगोपालचं निधन झालं आहे. वयाच्या 40 व्या वर्षी सिद्धार्थने कॅन्सरशी झुंज देताना अखेरचा श्वास घेतला. गेला बराच काळ त्याला झालेल्या कॅन्सरवर उपचार सुरु होते. या घटनेमुळे मल्याळम इंडस्ट्रीवर शोककळा पसरली आहे. .लोकप्रिय अभिनेत्री सीमा जी नायरने त्याच्या निधनाची बातमी चाहत्यांपर्यंत पोहोचवली. गेली दोन वर्षं सिद्धार्थ कर्करोगाशी झुंज देत होता. या कठीण काळात सीमा त्याच्याबरोबर होती. .सीमाने सोशल मीडियावर भावूक पोस्ट लिहीत तिच्या दुःखाला वाट करून दिली. ती म्हणाली की,"आता सगळी आशा संपली आहे. लोकप्रिय मालिका अभिनेता सिद्धार्थ वेणुगोपाल आता अशा जगात गेला आहे जिथे त्याला वेदना सहन कराव्या लागणार नाहीत. गेल्या दोन वर्षांपासून मी तुझ्यासाठी लढले. माझं मन आणि शरीर थकून गेलं असतानाही तुझा जीव वाचवण्यासाठी मी धावपळ करत राहिले. आज देवाने ठरवलंय की तुला आणखी त्रास होऊ नये. मी आता हे सहन करू शकत नाही. मी पूर्णपणे खचले आहे." अभिनेता किशोर सत्यानेही सोशल मीडियावर पोस्टच्या माध्यमातून सिद्धार्थला श्रद्धांजली वाहिली. .सिद्धार्थ हा मल्याळम टीव्ही इंडस्ट्रीमधील लोकप्रिय अभिनेता होता. त्याने त्याचं शिक्षण पूर्ण केल्यावर व्यावसायिक रंगभूमीवर पदार्पण केलं. सुरुवातीला निवेदक म्हणून त्याने कारकीर्द सुरु केली. त्यानंतर कस्तुरीमन, भाग्यजातकम मालिकेत काम करत त्याने स्वतःची ओळख निर्माण केली. .सिद्धार्थच्या पश्चात त्याची आई आणि भाऊ आहे. काही वर्षांपूर्वी त्याच्या वडिलांचं निधन झालं. त्यातून कुटूंब सावरत असतानाच आता सिद्धार्थच्या निधनाने त्यांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.