साऊथ सुपरस्टारच्या पत्नीने दाखल केली घटस्फोटाची याचिका ! अभिनेत्रीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचे केले आरोप

Entertainment News : तामिळनाडूमधील प्रसिद्ध अभिनेता आणि तामिलगा वेत्री कझगम पक्षाचे प्रमुख विजयची पत्नी संगीताने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे. चेंगलपट्टूमधील कौटुंबिक न्यायालयात तिने ही याचिका दाखल केली असून या याचिकेत तिने विजयचे एका अभिनेत्रीबरोबर अनैतिक संबंध असल्याचे आरोप केले आहेत. संगीताने याच आधारावर घटस्फोटाची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण वाढलं असून संपूर्ण देशभरात याची चर्चा सुरु आहे. .थलपती विजयची पत्नी संगीता सोनरलिंगम ही मूळची श्रीलंकन तामिळ आहे. ती मुळात लंडनमध्ये वाढली आहे. 1996 मध्ये संगीताने पहिल्यांदा विजयचा सिनेमा पूवे उनक्कागा पहिला. त्यानंतर ती विजयची चाहती झाली. लंडनवरून चेन्नईत येत त्याची भेट घेतली. विजयला संगीता पहिल्याच भेटीत पसंत पडली. त्यांनी तिच्या पालकांची भेट घेत लग्नाची मागणी घातली. 1999 मध्ये या दोघांनी लग्न केलं. .लग्नानंतर संगीताने मीडियापासून दूर राहणं पसंत केलं. ती कुटूंब सांभाळू लागली. तर विजयने त्याच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित केलं. त्यांना दोन मुलंही झाली. त्याच्या दोन्ही मुलांनी विजयच्या सिनेमात पाहुण्या कलाकाराची भूमिका साकारली आहे. .काही दिवसांपूर्वी विजयचे अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनसोबत संबंध असल्याचा आरोप एका भाजप आमदाराने केला होता. त्यामुळे चेन्नईत खळबळ उडाली होती. विजय त्रिशासोबत राहत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. पण यावर विजयने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. त्यातच आता पत्नीने या याचिकेत केलेल्या आरोपांमुळे या गोष्टीला कुठेतरी पुष्टी मिळाल्याचं म्हटलं जातंय. .आता यावर विजय काय स्पष्टीकरण देणार याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागून राहील आहे. त्यातच विजयचा अखेरचा सिनेमाही लवकरच रिलीज होणार आहे.