Premier

ऐश्वर्याचं सुपरहिट 'कजरा रे' गाणं गाणाऱ्या गायिकेला मिळालेलं निव्वळ इतकं मानधन; म्हणाली "माझी किंमत नाही"

Popular Song Kajra Re Singer Get Very Much Less Fees : कजरा रे हे बंटी और बबली सिनेमातील गाजलेलं गाणं गाणाऱ्या गायिकेला अतिशय कमी मानधनाचा चेक देण्यात आला होता पण तिने तो स्वीकारला नाही. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Popular Song Kajra Re Singer Get Very Much Less Fees

Popular Song Kajra Re Singer Get Very Much Less Fees

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : 2005 मध्ये रिलीज झालेली बंटी और बबली सिनेमाचे आजही अनेक चाहते आहेत. या सिनेमातील एक गाणं खूप गाजलं जे गाणं आहे कजरा रे. अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय आणि अमिताभ बच्चन यांच्यावर हे गाणं चित्रित करण्यात आलं होतं.

Loading content, please wait...
bollywood
singer
abhishek bachchan
Aishwarya Rai Bachchan
Entertainment news
Amitabh Bacchan
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com