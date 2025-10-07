ऐश्वर्याचं सुपरहिट 'कजरा रे' गाणं गाणाऱ्या गायिकेला मिळालेलं निव्वळ इतकं मानधन; म्हणाली "माझी किंमत नाही"

Entertainment News : 2005 मध्ये रिलीज झालेली बंटी और बबली सिनेमाचे आजही अनेक चाहते आहेत. या सिनेमातील एक गाणं खूप गाजलं जे गाणं आहे कजरा रे. अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय आणि अमिताभ बच्चन यांच्यावर हे गाणं चित्रित करण्यात आलं होतं. .मेड इन इंडिया या गाण्यामुळे लोकप्रिय झालेल्या गायिका अलिशा चिनॉयने हे गाणं गायलं होतं. या गाण्यासाठी तिला बेस्ट प्लेबॅक सिंगरचा फिल्मफेअर पुरस्कारही मिळाला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिला या गाण्यासाठी कमी पैशांचा चेक दिल्याचा किस्सा सांगितला. .झूमला दिलेल्या मुलाखतीत अलिशा म्हणाली की, "कजरा रे हे गाणं गाण्यासाठी मला फक्त 15000 रुपयांची फी ऑफर करण्यात आली होती. मला खूप राग आला. मी त्रस्त होते आणि मला वाईट वाटलं होतं. मी विचार केला की, गायकांची काहीच किंमत नाही का ? त्यावेळी मी मेड इन इंडिया गाण्यामुळे खूप लोकप्रिय गायिका बनले होते पण मला प्लेबॅक सिंगर बनायचं नव्हतं. पण एहसान (शंकर - एहसान-लॉय) ने जेव्हा मला विचारल तेव्हा मी तयार झाले कारण ते यशराज बॅनरसाठी गाणं बनवत होते. पण जेव्हा चेक आला तेव्हा मी तो स्वीकारला. त्यांनी अनेकदा मला चेक पाठवला पण मी स्वीकारण्यास नकार दिला. "."त्यावेळी मी खूप भोळी होते आणि मला राजकारण करता यायचं नाही. मी त्यांना सांगितलं की मला फी मिळाली नाही त्यानंतर त्यांनी याच गोष्टीचा मोठा मुद्दा बनवला. त्यांना ती गोष्ट आवडली नाही. निर्मात्यांकडून गोष्टी नीट नव्हत्या. अनेकांना आजही पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांची किंमत कमी झाली आहे. इंडस्ट्री त्यांच्याकडे गांभीर्याने बघत नाही आणि अशी वागणूक देतात जसं की काम देऊन ते त्यांच्यावर खूप मोठे उपकार करत आहेत. ".अलिशा सध्या इंडस्ट्रीपासून दूर असली तरीही तिने एकेकाळी बॉलिवूडमध्ये अनेक सुपरहिट गाणी गायली आहेत. जरा जरा टच मी, तिनका तिनका, नो एंट्री, तेरा होणे लगा हूँ, काटे नहीं कटते अशी अनेक गाणी तिच्या नावावर आहेत. सध्या ती कॉन्सर्ट आणि लाईव्ह शो अधिक करते. .घरातून दाढी करून निघायचो अन्.. अक्षयकुमारने मुख्यमंत्र्यांचे का केले तोंड भरून कौतुक ? फिल्मसिटी साठी केली मोठी मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.